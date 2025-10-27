[Sorties Comics] Mercredi 29 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Charles Soule, Jesús Saiz, Juanan Jamirez
Eddie Brock règne sur les symbiotes tandis que son fils, Dylan, hérite de Venom, le symbiote de celui-ci. Mais une guerre éclate entre le père, le fils et leurs alliés respectifs, laissant Eddie et Carnage aux portes de la mort alors que Venom s’éclipse avec un nouvel hôte.
(Contient les épisodes US Eddie Brock: Carnage (2025) 1-5, inédits)
Nouveau statu-quo pour Eddie Brock et Carnage. Un nouveau titre intéressant marquant le retour de Charles Soule à l’écriture chez Marvel. Il y a une très bonne écriture de la relation conflictuelle entre Eddie et Carnage. Le pitch a de quoi intriguer, et l'histoire se suit plutôt bien. Cependant, le style d’écriture est des fois trop bavard et c’est dommage que le dessinateur (excellent pour le coup) n’arrive pas à tenir le rythme.
Marv Wolfman, Gene Colan
Bien qu’il soit le fruit de l’union entre une humaine et un vampire, Blade consacre sa vie à l’élimination de ces créatures de la nuit. Pour les chasser, il peut compter sur ses pouvoirs surhumains ainsi que sur sa maîtrise des armes et des arts martiaux.
(Contient les épisodes US Tomb of Dracula (1972) 10, 12-14, 17-19, 21, 24, 30, 41-51, Adventure Into Fear (1971) 24, Vampire Tales (1973) 8-9 et Marvel Preview (1973) 3 et 8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : MARVEL HORROR – LE RETOUR, MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA 1-2, L'INTEGRALE : WEREWOLF BY NIGHT 1973-197 et inédit)
Dan Abnett, Andy Lanning, Sean Chen, Wellington Alves…
La Vague d’Annihilation a causé des dégâts considérables à travers la galaxie. Les Krees, déjà affaiblis, doivent affronter un nouvel ennemi redoutable car les Phalanx se sont emparés de leur capitale. Le salut de l’univers repose sur les épaules de Nova, Star-Lord, Quasar et leurs alliés.
(Contient les épisodes US Nova (2007) 1-12 et Annual 1, Annihilation: Conquest – Prologue (2007) 1, Annihilation: Conquest – Star-Lord (2007) 1-4, Annihilation: Conquest – Quasar (2007) 1-4, Annihilation: Conquest – Wraith (2007) 1-4, Annihilation Conquest (2007) 1-6 et Annihilation: Saga (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ANNIHILATION CONQUEST et MARVEL DELUXE : NOVA)
Skottie Young, Humberto Ramos
La première école pour jeunes sorciers de l'univers Marvel ouvre ses portes ! Sous l'égide du Docteur Strange, la prochaine génération de héros magiques va apprendre auprès des plus grands, que ce soit le Docteur Vaudou, la Sorcière Rouge ou encore Magie.
(Contient les épisodes US Strange Academy (2020) 1-12, précédemment publiés dans 100% MARVEL : STRANGE ACADEMY 1-2)
Cody Ziglar, Daniele Di Nicuolo, Luigi Zagaria
Depuis que Blade l’a mordu lors de l’Éternelle Nuit, le jeune Spider-Man doit gérer sa soif de sang. Durant un conflit avec le Vautour, Miles perd le contrôle et Misty Knight fait appel à la Panthère Noire pour lui venir en aide.
(Contient les épisodes US Miles Morales: Spider-Man (2023) 25 (II) et 27-29 et Miles Morales: Spider-Man Annual (2024) 1 (extraits), inédits)
Nouvelle édition pour cet event cosmique qui comporte cette fois-ci le début de la série Nova. C’est du Marvel cosmique de la bonne époque. On retrouve ce qui fait la recette du succès des séries de l’époque avec des bons personnages à suivre, de nouvelles idées, de l’action épique, de l’émotion et de l’humour.
Si on reprend la même structure que l’event Annihilation, enlevant le côté surprise qu’on pouvait avoir, le récit reste très bon à suivre. La menace met du temps à se dévoiler, elle est originale pour son contexte d’utilisation et évite de faire une redite avec Annihilus. On retrouve de nombreux dessinateurs aux styles différents, mais rien de choquant qui fait sortir de la lecture.
Bryan Edward Hill, C.F. Villa
Récemment, sous l’emprise du premier vampire Varnae, Blade a mené une armée de suceurs de sang à la conquête de la Terre. Avec l’aide de Dracula et des Avengers, sa fille Brielle a finalement réussi à l’exorciser. Mais sa délivrance n’efface pas le sang versé pendant l’Éternelle Nuit…
(Contient les épisodes US Blade: Red Band (2024) 1-5, inédits)
Ce thriller noir est un subtil mélange entre polar et SF cyberpunk, créé par Dustin Weaver, remarqué sur Star Wars et chez Marvel sur SHIELD. Il nous entraine dans une enquête palpitante qui est aussi une quête d'identité.
Le jour, la lieutenant Blank est une flic lancée sur les traces d'un terrible tueur en série, en 1949. Mais quand elle dort, Blank vit une vie différente, située deux cents ans dans le futur. Blank est-elle la prochaine sur la liste du tueur ? Ses rêves pourraient bien être la clé de l'affaire... Si seulement elle était capable de s'en souvenir. Le danger augmente et la tension monte à mesure qu'elle se rapproche de la vérité.
Avis (1)
Uraphire Staff MDCU
il y a 1 mois
