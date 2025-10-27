[Sorties Comics] Mercredi 29 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour





(1) EDDIE BROCK – CARNAGE T01 Panini Comics Charles Soule, Jesús Saiz, Juanan Jamirez



Eddie Brock règne sur les symbiotes tandis que son fils, Dylan, hérite de Venom, le symbiote de celui-ci. Mais une guerre éclate entre le père, le fils et leurs alliés respectifs, laissant Eddie et Carnage aux portes de la mort alors que Venom s’éclipse avec un nouvel hôte.

BLADE : L'INTÉGRALE 1973-1975 Panini Comics

Pas de note Marv Wolfman, Gene Colan



Bien qu’il soit le fruit de l’union entre une humaine et un vampire, Blade consacre sa vie à l’élimination de ces créatures de la nuit. Pour les chasser, il peut compter sur ses pouvoirs surhumains ainsi que sur sa maîtrise des armes et des arts martiaux.

ANNIHILATION CONQUEST (panini.fr) Panini Comics Dan Abnett, Andy Lanning, Sean Chen, Wellington Alves…



La Vague d’Annihilation a causé des dégâts considérables à travers la galaxie. Les Krees, déjà affaiblis, doivent affronter un nouvel ennemi redoutable car les Phalanx se sont emparés de leur capitale. Le salut de l’univers repose sur les épaules de Nova, Star-Lord, Quasar et leurs alliés.

STRANGE ACADEMY – ÉDITION GRIMOIRE T01 Panini Comics

Pas de note Skottie Young, Humberto Ramos



La première école pour jeunes sorciers de l'univers Marvel ouvre ses portes ! Sous l'égide du Docteur Strange, la prochaine génération de héros magiques va apprendre auprès des plus grands, que ce soit le Docteur Vaudou, la Sorcière Rouge ou encore Magie.

MILES MORALES T06 Panini Comics

Pas de note Cody Ziglar, Daniele Di Nicuolo, Luigi Zagaria



Depuis que Blade l’a mordu lors de l’Éternelle Nuit, le jeune Spider-Man doit gérer sa soif de sang. Durant un conflit avec le Vautour, Miles perd le contrôle et Misty Knight fait appel à la Panthère Noire pour lui venir en aide.

(1) ANNIHILATION CONQUEST Panini Comics Dan Abnett, Andy Lanning, Sean Chen, Wellington Alves…



La Vague d’Annihilation a causé des dégâts considérables à travers la galaxie. Les Krees, déjà affaiblis, doivent affronter un nouvel ennemi redoutable car les Phalanx se sont emparés de leur capitale. Le salut de l’univers repose sur les épaules de Nova, Star-Lord, Quasar et leurs alliés.

BLADE [RED BAND] Panini Comics

Pas de note Bryan Edward Hill, C.F. Villa



Récemment, sous l’emprise du premier vampire Varnae, Blade a mené une armée de suceurs de sang à la conquête de la Terre. Avec l’aide de Dracula et des Avengers, sa fille Brielle a finalement réussi à l’exorciser. Mais sa délivrance n’efface pas le sang versé pendant l’Éternelle Nuit…

