Scott Snyder s'exprime sur l'immense succès de son Absolute Batman

Absolute Batman, c'est un joli succès critique mais également commercial. Chaque numéro représente de grosses ventes pour DC Comics et le dernier numéro en date, Absolute Batman #13 l'a encore prouvé puisqu'il a été commandé près de 200.000 fois.

Il y a peu, le scénariste de la série, Scotty Snyder, est revenu sur le succès du titre.

Voici ce qu'il a déclaré :

Lorsque j'étais sur la série originale de Batman, j'étais tout nouveau et je ne sentais pas du tout que je méritais cette position. Je vivais dans un état constant de syndrome de l'imposteur et d'anxiété, et autant j'aimais ce que nous faisions et j'aimais travailler avec Greg, autant c'était extrêmement stressant chaque mois pendant ces cinq ou six années, sachant que le livre était crucial pour le succès de DC, et devait se maintenir au-dessus de 80 ou 90 000 exemplaires, mais devait aussi avoir une certaine qualité. Sur le plan créatif, être sur ce livre en particulier, ou sur Spider-Man chez Marvel, c'est une masse vraiment spécifique, et un exercice d'équilibre très difficile mais exaltant. Cette fois-ci, je ne ressens aucune pression car nous n'avons jamais pensé que le livre serait aussi réussi qu'il l'est. Tout ce que DC espérait, c'était des ventes correctes, mais honnêtement, le numéro 13 de ce mois-ci approchait presque les 200 000 exemplaires. Pour nous, un tel succès est totalement stupéfiant et constitue aussi la cerise sur le gâteau.

Il est vrai que produire un titre de qualité est gratifiant. Mais le faire sans aucune pression sur les épaules est sans doute d'autant plus appréciable.

