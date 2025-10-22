  1. Accueil
  2. Actualités
  3. DC Comics édite un récit Swamp Thing de Rick Veitch... 36 ans plus tard !

DC Comics édite un récit Swamp Thing de Rick Veitch... 36 ans plus tard !

22 Octobre 2025 par Jeff 0 ign
DC Comics édite un récit Swamp Thing de Rick Veitch... 36 ans plus tard !

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. DC Comics a annoncé la publication de la fin du run de Rick Veitch sur Swamp Thing. Là où cela devient assez unique, c'est que ce run avait écrit par le scénariste en 1989 soit il y a 36 ans.

Dans les faits, il s'agit de la suite du run d'Alan Moore. Lorsque Veitch a pris le poste de scénariste, il était alors accompagné par Michael Zulli au dessin qui nous a quittés l'an dernier. A l'époque, le scénario, assez délicat à mettre en place pour l'éditeur, il faut bien l'avouer (et encore plus en 89 !), avait finalement été annulé par DC Comics alors que les titres étaients prêts (et validés par les premières instances donc). Suite à cela, Veitch avait juré de ne plus jamais travaillé pour DC Comics. De là, Neil Gaiman et Jamie Delano s'étaient retirés du projet Swamp Thing par solidarité.

Pour ce qui est de ce scénario que nous avons qualifié de délicat à mettre en place ci-dessus, il mettait en scène Swamp Thing voyageant à travers le temps, rencontrant Jesus-Christ et devenant la croix sur le Golgotha. Visiblement, ce récit "passe mieux" de nos jours puisque l'éditeur a finalement décidé de publié les quatre numéros manquants en mars 2026.

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Scott Snyder s'exprime sur l'immense succès de son Absolute Batman

Scott Snyder s'exprime sur l'immense succès de son Absolute Batman

22 Octobre 2025

Un titre toujours au top !

Les courts-métrage Superman de Max Fleischer sortent en DVD et Blu-ray en France !

Les courts-métrage Superman de Max Fleischer sortent en DVD et Blu-ray en France !

22 Octobre 2025

Une EXCELLENTE nouvelle

Jock confirme qu'il bosse sur le film Dynamic Duo pour DC Studios

Jock confirme qu'il bosse sur le film Dynamic Duo pour DC Studios

22 Octobre 2025

Vers un futur "must-watch" ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire