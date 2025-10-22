Les courts-métrage Superman de Max Fleischer sortent en DVD et Blu-ray en France !

Pour certains, c'est vieux. Pour d'autres, c'est "la belle époque". Pour nous, c'est tout bonnement un grand classique.

Le dessin animé Superman (ndlr : dans les faits, il s'agit plutôt d'une suite de courts-métrages cela dit) de 1941 des studios Max Fleischers vont sortir en DVD et Blu-ray en France en novembre 2025. Il s'agit de 17 épisodes cultes (dont en réalité seuls 9 ont été réalisés par la Fleischers, les autres ayant été réalisés par Famous Studios) dont le premier avait même été nommé aux oscars à l'époque.

Pour ceux qui ne connaissent pas ces dessins animés, nous ne pouvons que vous les conseiller. Ils ont été d'une influence certaine pour Superman : l'Ange de Métropolis en plus d'avoir apporté certaines choses à l'univers de Superman au sens large dont, excusez du peu, le fait que Superman puisse voler (à l'origine, il pouvait, tout au plus, bondir par-dessus les buildings, ce qui était déjà pas mal, on est d'accord).

Comme souvent, le produit ne sera pas donné par contre. Le DVD fera 14.99€ tandis que le blu-ray fera 24.99€. Ce sont les prix, certes, mais lorsque l'on sait que les épisodes sont sur youtube, cela pique tout de même un peu. Alors... bah ça piquera... parce qu'il me les faut !