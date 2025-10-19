  1. Accueil
Un teaser pour la saison 4 d'Invincible

19 Octobre 2025
Hier, Prime Video a dévoilé une vidéo teaser pour faire la promotion de la saison 4 de la série animée Invincible. Il s'agit d'une scène de trois minutes mettant en avant Invincible et Atom Eve. Vous la trouverez ci-dessous.

De retour chez Burger Mart ! Je te laisse profiter d’un bon burger bien chaud accompagné d’une p'tite mise à jour sur la saison 4 !

 

 

Si vous désirez vous procurer le premier tome du comics et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.

