[NYCC] Une nouvelle vidéo autour de Cecil Stedman pour Invincible VS

On se doutait bien que nous allions avoir un petit quelque chose en lien avec Invincible VS lors de la Comic Con mais on n'aurait pas misé sur une vidéo autour de Cecil Stedman. Et pourtant, c'est bien lui qui s'y colle pour le nouveau trailer de gameplay ! L'occasion pour nous de voir le directeur de l'Agence de Défense Globale se battre à main nue défoncer ses adversaires grâce à la technologie, d'autres super-héros ou encore un satellite.

