Une trentaine de couvertures Youngblood pour Image

Pour fêter le retour d'une série régulière Youngblood, Image Comics va proposer une trentaine de couvertures sur ses numéros de novembre. Pour rappel, Youngblood a été la première série publiée par l'éditeur en 1992. Le retour de Rob Leifeld sur sa création est donc un petit évènement qu'Image a décidé de mettre en avant. Youngblood (2025) #1 sortira le 5 novembre. Voici la liste des couvertures prévues, ainsi qu'un aperçu dans la galerie d'images ci-dessous.
En vente le mercredi 5 novembre :
- The Walking Dead Deluxe #124 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par David Finch
- The Walking Dead Deluxe #124 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par David Finch
- Assorted Crisis Events #6 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Eric Zawadzki
- Assorted Crisis Events #6 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Eric Zawadzki
En vente le mercredi 12 novembre :
- Author Immortal #2 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Morgan Beem
- Artificial #3 Couverture « Team-Up » : Art par Maria Llovet
- Colossal Kaya (one shot) Couverture B : Art « Youngblood Team-Up » par Wes Craig
- Blood & Thunder #7 Couverture G : Art « Youngblood Team-Up » par E.J. Su
- Geiger #19 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » par Gary Frank
- Geiger #19 Couverture F : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Gary Frank
- Spawn #370 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Brett Booth
- Spawn #370 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Brett Booth
- Rogue Sun #31 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Daniel Bayliss
- Rogue Sun #31 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Daniel Bayliss
- Die Loaded #1 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Stephanie Hans
- The Power Fantasy #13 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Caspar Wijngaard
En vente le mercredi 19 novembre :
- Final Boss #1 Couverture I : Art « Youngblood Team-Up » par Tyler Kirkham
- Final Boss #1 Couverture J : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Tyler Kirkham
- Lucky Devils #6 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Ryan Browne
- Lucky Devils #6 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Ryan Browne
- No Man’s Land #3 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Szymon Kudranski
- Lost Fantasy #5 Couverture I : Art « Youngblood Team-Up » par Maxi Dallo
- Lost Fantasy #5 Couverture J : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Maxi Dallo
- Hector Plasm: Hunt The Bigfoot #2 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » par Derek Hunter
- Capes #1 Couverture G : Art « Youngblood Team-Up » par Mark Englert
- Lazarus Fallen #6 Couverture B : Art « Youngblood Team-Up » par Chloe Brailsford
- Ghost Pepper #5 Couverture F : Art « Youngblood Team-Up » par Ludo Lullabi
- Viking Moon #2 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » par Mirko Colak
- Viking Moon #2 Couverture F : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Mirko Colak
En vente le mercredi 26 novembre :
- Feral #18 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Tony Fleecs & Trish Forstner
- Feral #18 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Tony Fleecs & Trish Forstner
- I, Tyrant #5 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Godfarr
- I, Tyrant #5 Couverture F : Art « Youngblood Team-Up » par Ryan Gajda
- Redcoat #16 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Bryan Hitch
- Redcoat #16 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Bryan Hitch
- Hyde Street #10 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » par Ivan Reis
- Hyde Street #10 Couverture F : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Ivan Reis
- Radiant Black #39 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Daniel Bayliss
- Radiant Black #39 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Daniel Bayliss
En vente le mercredi 3 décembre :
- Inferno Girl Red: Book Two #1 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Daniel Bayliss
- Inferno Girl Red: Book Two #1 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Daniel Bayliss
En vente le mercredi 10 décembre :
- I Hate Fairyland #46 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Skottie Young
- I Hate Fairyland #46 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Skottie Young
- Free Planet #7 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Jed Dougherty
- Free Planet #7 Couverture E : Art « Youngblood Team-Up » Noir & Blanc Virgin par Jed Dougherty
- Sleep #7 Couverture C : Art « Youngblood Team-Up » par Zander Cannon
En vente le mercredi 17 décembre :
- Wrestle Heist #1 Couverture D : Art « Youngblood Team-Up » par Kyle Starks
