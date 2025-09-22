[Preview VO] Viking Moon #1

La preview de Viking Moon #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joe Pruett et est dessiné par Marcelo Frusin. Edité par Image Comics, il sort ce mercredi 24 septembre pour 3.99$.

En 1003, Leif Erikson a établi une colonie viking à Vineland (aujourd'hui Terre-Neuve), un étrange nouveau monde d'abondance mais peuplé par un peuple indigène et quelque chose d'autre... quelque chose qui n'est pas naturel. Vingt ans après que l'expédition originale se soit terminée en désastre, une nouvelle tentative de coloniser cette terre sauvage est faite. Ulf et sa tribu de vikings aguerris découvrent bientôt que le murmure de créatures à la fois humaines et bestiales n'est pas une légende primitive, mais une réalité mortelle. VIKINGS contre HOMMES-LOUPS ! La véritable raison pour laquelle les vikings ont fui l'Amérique du Nord ! Un conte glaçant d'horreur et d'aventure barbare de Joe Pruett, lauréat du prix Eisner (VOICES IN MY HEAD, Cable, Domino) et de l'artiste légendaire Marcelo Frusin (Hellblazer, Loveless, KICK-ASS: THE NEW GIRL).