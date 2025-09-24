Les bouquinistes auront les Graphic Novels d'Image Comics un mois avant Amazon

L'éditeur Image Comics vient de transformer une situation délicate en très belle opportunité. Alors que s'est-il passé ? Aux Etats-Unis, il y a de nouvelles exigences logistiques de la chaine d'approvisionnement qui ont été mises en place. Dans les faits, cela veut dire que la fenêtre de réception s'est élargie pour les magasins. Et plutôt que ces derniers se voient dépassés par la vente en ligne (ou que l'éditeur soit obligé d'ajuster constamment son calendrier de publication), l'éditeur a pris une décision radicale.

A partir du 24 décembre 2025, les détaillants du marché direct auront 27 jours d'exclusivité pour vendre les Graphic Novels Image Comics.

Voici la déclaration de l'éditeur :

Détaillants du Marché Direct,

Nous sommes ravis de partager des nouvelles qui, nous le croyons, vous donneront un avantage significatif dans le paysage de la vente au détail en évolution, et cette décision a été prise en reconnaissance de votre loyauté et de votre soutien continu à nos livres. À partir des titres mis en vente le 24 décembre 2025, les détaillants du Marché Direct bénéficieront d'une fenêtre d'exclusivité de 27 jours pour vendre toutes les éditions collectées d'Image Comics et les romans graphiques originaux avant que ces mêmes titres ne soient mis en vente chez les détaillants du Marché du Livre et les vendeurs numériques. Cela signifie que pendant presque un mois entier, vos magasins seront le seul endroit où les fans pourront trouver ces nouvelles collections Image et ces romans graphiques originaux, vous offrant un temps précieux pour les vendre directement à vos clients et renforcer davantage votre connexion avec la communauté.

Ce changement vient en réponse aux nouvelles exigences logistiques de la chaîne d'approvisionnement qui ont appelé à une fenêtre de réception plus longue pour les envois de livres sur le marché du livre. Plutôt que de laisser ces changements dicter notre calendrier de publication, nous le considérons comme une opportunité de réaffirmer notre engagement envers vous—les détaillants qui avez été des champions de nos créateurs et de leurs histoires depuis le tout début et qui continuent de favoriser la découvrabilité de nos livres.

Votre rôle dans le succès d'Image Comics ne peut être sous-estimé. Vous avez construit la base de notre lectorat, présenté aux publics d'innombrables nouveaux titres et favorisé la communauté passionnée de fans qui permet à Image de prospérer dans cette industrie. Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien, votre confiance, votre dynamisme et votre investissement dans les comics créés par des auteurs.

Merci, comme toujours, pour votre partenariat continu.

L'équipe d'Image Comics

Pour résumer : les bouquinistes reçoivent les titres et le mois d'après, ce sont les sites internet (type Amazon) qui les reçoivent. Une nouvelle politique qui concernera les Graphic Novels, les livres de poches, les livres reliés et les omnibus, entre autre.

Pour rappel, Image Comics, c'est Spawn, Monstress, Transformers, Invnicible, The Walking Dead pour ne citer que ces titres.

