Jock confirme qu'il bosse sur le film Dynamic Duo pour DC Studios

Les co-présidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, l'ont dit plus d'une fois. Ils veulent raconter des histoires mais surtout, ils veulent raconter des histoires différentes. Dans ces histoires différentes, il y a un projet annoncé en octobre qui a de quoi intriguer : un film animé Dynamic Duo. Le genre de film qui serait capable de changer la donne un peu à l'instar de Spider-Man: Into the Spider-Verse. En tout cas, on ose l'espérer, étant donné que l'on parle d'un film qui mélange miniatures, maquettes, marionnettes, animatronique et d'animation par ordinateur.

Aujourd'hui, un nouvel artiste rejoint le projet. Il s'agit de Jock qui a confirmé lui-même la chose :



Je travaille actuellement sur Dynamic Duo pour DC. Je suis en fait venu à La Nouvelle-Orléans pour pouvoir visiter [Swaybox Studios]. Ils ont des studios là-bas, donc j'ai conçu des choses pour eux. Ces gars sont des génies. J'ai hâte de partager ce qu'ils ont préparé. Sur le développement visuel, essentiellement. J'aimerais vous raconter ce que j'ai fait, mais je suppose que je dois être un peu prudent. Mais c'est très excitant et c'est vraiment dans mon domaine de compétence. Disons-le ainsi. J'ai eu de leurs nouvelles totalement par surprise. Le titre de l'email était « Film de marionnettes Batman ». Et je me suis dit : « Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? » Mais ensuite, il y avait un lien vers leur bande démo, que vous pouvez voir sur le site de [Swaybox]. J'ai été époustouflé. Voir ce qu'ils font, appliquer ce qu'ils font au monde de Gotham est un spectacle à voir. J'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de choses, mais je suis vraiment enthousiaste à propos de cela. Je pense que cela pourrait être vraiment, vraiment spécial. C'est pourquoi j'étais à la Nouvelle-Orléans il y a quelques semaines. J'ai passé la semaine avec eux.

Pour rappel, Dynamic Duo sortira le 30 juin 2028. Il y a donc une bonne marge.