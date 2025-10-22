James Gunn : Pas de Darkseid en grand méchant du DCU

Plusieurs grands super-vilains sont considérés comme étant "au-dessus de la masse". Chez DC, le nom qui revient le plus souvent est sans doute Darkseid. Ennemi fréquent de Superman mais également de la Justice League au sens large, C'est un adversaire qui a été mis au centre de plusieurs récits importants au fil des années et dont on ne se débarasse pas facilement. Aussi, on peut très bien l'imagine en "Big Bad" du DCU. Il y a peu, la question a directement été posée à James Gunn.

Voici ce qu'il a répondu :

Ce sont les New Gods au sens large qui sont, selon moi, intéressants. Nous les traitons dans Mister Miracle. Il y a cet aspect de cela, et puis il y a des aspects de Darkseid chez Thanos, sur ce point, ils sont très similaires, évidemment. Ils se ressemblent beaucoup. À cause de cela, pour vous donner probablement plus qu'une réponse que vous n'aviez probablement attendue, utiliser Darkseid comme le grand méchant en ce moment n'est pas nécessairement la bonne chose pour de nombreuses raisons. Zack l'a fait de manière tellement cool à sa façon, et puis il y a Thanos et Marvel.

En somme, deux raisons au fait que Darkseid ne sera pas le grand méchant du DCU : il a déjà été traité par Zack Snyder et il ressemble quand même vachement à Thanos (rien de bien surprenant lorsque l'on sait que le personnage de Marvel a été inspiré par le personnage de DC).

Qui voyez-vous en grand méchant de l'univers DC maintenant que Darkseid est écarté ?