Jason Aaron termine son run sur Teenage Mutant Ninja Turtles avec un gros twist !

Attention, cette news contient des informations sur Teenage Mutant Ninja Turtles #12. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il était très attendu sur le titre, mais finalement le run de Jason Aaron sur les Tortues Ninja n'aura pas duré longtemps. Au final, le tout aura été bouclé en une petite année soit en douze petits numéros. Par contre, visiblement, pas question pour lui de terminer sans un petit coup d'éclat !

En effet, dans son tout dernier numéro soit dans Teenage Mutant Ninja Turtles #12, l'auteur est revenu trèèèèès loin en arrière pour proposer un rebond scénaristique.

Pour rappel, le premier run de ce reboot des Tortues était tenu par Kevin Eastman et Tom Waltz. Il s'est terminé au numéro 100 avec la mort de Splinter. Depuis, nous savons que Donatello croit entendre son père de coeur et senseï.

Aujourd'hui, gros twist donc puisque nous apprenons qu'en réalité, les quatre tortues entendent Splinter. Et si elles peuvent l'entendre, c'est qu'il n'est pas mort. Et s'il n'est pas mort... c'est qu'il peut être ramené !

Une première tentative est faite mais elle échoue. Mais cela ne s'arrête pas là car visiblement, Karai sera également liée d'une manière ou d'une autre à tout ceci...

La suite au prochain numéro... et avec les prochains auteurs !