Plus de 100.000 ventes pour Teenage Mutant Ninja Turtles #13

C'est une très bonne nouvelle pour IDW puisque son Teenage Mutant Ninja Turtles #13 a été commandé plus de 100.000 fois par les bouquinistes américains. Un très beau score qui est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que ce chiffre n'est pas tous les jours atteint lorsque le titre en question n'est pas un numéro #1. Mais alors, comment expliquer ce succès ?

Non, ce n'est pas un alignement des planètes. C'est bien plus terre à terre puisqu'il s'agit d'un combo blind bags + nouvelle équipe créative.

Eh oui, pour rappel, c'est avec ce numéro que Gene Luen Yang et Freddie E. Williams commenceront leur run avec les Tortues.