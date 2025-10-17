  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Plus de 100.000 ventes pour Teenage Mutant Ninja Turtles #13

Plus de 100.000 ventes pour Teenage Mutant Ninja Turtles #13

17 Octobre 2025 par Jeff 0 bd
Plus de 100.000 ventes pour Teenage Mutant Ninja Turtles #13

C'est une très bonne nouvelle pour IDW puisque son Teenage Mutant Ninja Turtles #13 a été commandé plus de 100.000 fois par les bouquinistes américains. Un très beau score qui est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que ce chiffre n'est pas tous les jours atteint lorsque le titre en question n'est pas un numéro #1. Mais alors, comment expliquer ce succès ?

Non, ce n'est pas un alignement des planètes. C'est bien plus terre à terre puisqu'il s'agit d'un combo blind bags + nouvelle équipe créative.

Eh oui, pour rappel, c'est avec ce numéro que Gene Luen Yang et Freddie E. Williams commenceront leur run avec les Tortues.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
4 séries d'horreur chez IDW en 2026

4 séries d'horreur chez IDW en 2026

15 Octobre 2025

Dont des comics Sans un bruit et Smile

[NYCC] Les comics Tortues Ninja à venir

[NYCC] Les comics Tortues Ninja à venir

14 Octobre 2025

Dont un crossover avec Godzilla

Premières images pour TMNT x Godzilla #1 : Splinter et Shredder Vs Godzilla

Premières images pour TMNT x Godzilla #1 : Splinter et Shredder Vs Godzilla

06 Octobre 2025

Toujours prévu pour le mois de novembre !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire