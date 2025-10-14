[NYCC] Les comics Tortues Ninja à venir

Lors de la NYCC, un panel IDW sur les Tortues Ninja a eu lieu. Voici les principales séries à venir dans cet univers.

TMNT x Godzilla

Un crossover Teenage Mutant Ninja Turtles x Godzilla va être publié. Il sera écrit par Tim Seeley, avec des dessins de Fero Pe. Voici ce qu'en dit le scénariste :

"Le principe de notre série est d'avoir la meilleure version des Tortues et de Godzilla, celle que nous les aimons tous. Les Tortues sont appelées à quitter une mission parce que Godzilla a attaqué Tokyo, et nous découvrons une histoire secrète, une histoire partagée entre le Clan Foot, l’île d’Odo et Godzilla lui-même. Nous reprenons tous les éléments depuis le film Godzilla de 1954, tous les kaijus que vous avez toujours rêvé de voir." Teenage Mutant Ninja Turtles x Godzilla #1 sortira le 12 novembre 2025

TMNT : Battle Nexus

Battle Nexus sera une série bihebdomadaire, débutant le 24 décembre prochain. Les Tortues devront se battre pour leur vie dans un défi d’arts martiaux comme elles n’en ont jamais connu. Elles rencontreront des alliés d’autres univers TMNT. Chaque numéro comportera également une histoire courte d’une page écrite par Erik Burnham et dessinée par Sarah Myer. Myer a assuré aux fans qu’il y aurait de vraies surprises sur les gagnants de certains combats, et que ce ne sera pas toujours ceux auxquels on s’attend.

Teenage Mutant Ninja Turtles (série principale)

La série principale écrite par Jason Aaron s’achèvera avec le numéro 12, prévu pour le 22 octobre. Gene Luen Yang (scénariste) et Freddie E. Williams II (dessinateur) prendront la relève à partir du numéro 13, qui sortira le 10 décembre. L’éditeur Jake Thomas a garanti que les numéros 12 et 13 contiendront d’énormes surprises et révélations qui bouleverseront le statu quo de l’univers des Tortues, et il a encouragé les lecteurs à se procurer les deux numéros.