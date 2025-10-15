4 séries d'horreur chez IDW en 2026

Le label horreur d'IDW, nommé IDW Dark, va accueillir 4 nouvelles séries en 2026 : SMILE: For the Camera, A Quiet Place: Storm Warning, The Exorcism at Buckingham Palace et Operation: Iron Coffin.

La première à paraître sera SMILE: For the Camera #1 en février. Il s'agit bien d'un comics tiré des films Smile. Elle sera écrite par Hannah Rose May (Rogues’ Gallery, The Exorcism at 1600 Penn) et illustrée par Miriana Puglia (Red Sonja. L’histoire se déroule en 2005, où un groupe de mannequins est traqué par l’entité maléfique Smile pendant la Fashion Week à New York.

En mars, ce sera au tour de A Quiet Place : Storm Warning et The Exorcism at Buckingham Palace. A Quiet Place : Storm Warning est un comics tiré de la franchise A Quiet Place, soit les films Sans un bruit. Phil Hester (Gotham City: Year One) et Ryan Kelly (Lucifer) vont explorer comment une petite ville insulaire de l’Iowa survit à la menace des envahisseurs extraterrestres sensibles au son.

Pour The Exorcism at Buckingham Palace, nous retrouvons Hannah Rose May, mais cette fois accompagnée de l’artiste Kelsey Ramsay (Godzilla: Heist). Il s'agit d'une suite à The Exorcism at 1600 Penn, sauf que cette fois, comme son nom l'indique, on se retrouve à Londres. Nouveau cadre, nouveaux personnages et une mythologie inédite sont prévus.

Enfin, en juillet sortira Operation: Iron Coffin #1, un mélange d’horreur et d’action inspiré du Dracula de Bram Stoker. La série sera écrite par Kenny Porter (Superboy : The Man of Tomorrow) et dessiné par Tyrell Cannon (Fantastic Four Fanfare). Le comte Dracula y affronte les forces nazies pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher Hitler de ressusciter une armée de vampires.