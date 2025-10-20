Magic: The Gathering, un (gros) set Tortues Ninja pour mars 2026

  1. Accueil
20 Octobre 2025 par Jeff 0 MAGIC
Les crossovers, cela marche bien du côté de Magic: The Gathering. Son set Final Fantasy l'a encore prouvé ces derniers mois. Aussi... pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Après l'annonce d'un nouveau set Spider-Man pour juin 2026, Wizards of the Coast continue de squatter le milieu des comics avec, cette fois, des cartes autour de l'univers d'Eastman et Laird : les Tortues Ninja.

Le set est prévu pour mars 2026. Quelques cartes ont d'ores et déjà été présentées. Comme d'habitude, il s'agit d'un mélange de nouvelles (Leonardo, Sewer Samurai) et d'anciennes cartes (dark ritual / messe noire). En voici quelques exemplaires suivi des futurs packs :

 

  

 

 

Bien sûr, il ne s'agit là que d'une petite sélection mais dans les faits, de nombreux personnages ont été adaptés en carte tels que Krang, Bebop ou Rocksteady pour ne citer qu'eux. Plus d'informations ici.

