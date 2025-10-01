[VF] Sélection MDCU d'octobre 2025

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
Pour vous aider dans vos achats, vous pouvez aussi parcourir les critiques que nous publions au cours du mois. Vous trouverez par exemple un récap de toutes nos critiques d'août et septembre sur cette page.
N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Jeph Loeb, Tim Sale
À la suite du décès de Karen Page, Matt Murdock se remémore ses débuts en tant que Daredevil… Alors jeune étudiant en droit, il compense sa cécité par des sens extrêmement aiguisés. Quand son père, un boxeur sur le retour, est abattu par des gangsters, Matt décide de le venger.
(Contient les épisodes Daredevil: Yellow (2004) 1-6, précédemment publiés dans DAREDEVIL : JAUNE ÉDITION PRESTIGE)
Petit bijou. Le meilleur opus de cette saga des couleurs de Jeph Loeb et Tim Sale.
LE comics qui m'a fait plongé dans la BD américaine, tout simplement. Le run de Geoff Johns sur les Green Lantern est l'un des meilleurs (si ce n'est LE meilleur) qui soit et l'arc Sinestro Corps War est l'un de ses grands moments. A se procurer d'urgence !
Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.
Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2)
LE comics qui m'a fait plongé dans la BD américaine, tout simplement. Le run de Geoff Johns sur les Green Lantern est l'un des meilleurs (si ce n'est LE meilleur) qui soit et l'arc Sinestro Corps War est l'un de ses grands moments. A se procurer d'urgence !
Nouvelle édition pour cet event cosmique qui comporte cette fois-ci le début de la série Nova. C’est du Marvel cosmique de la bonne époque. On retrouve ce qui fait la recette du succès des séries de l’époque avec des bons personnages à suivre, de nouvelles idées, de l’action épique, de l’émotion et de l’humour.
Si on reprend la même structure que l’event Annihilation, enlevant le côté surprise qu’on pouvait avoir, le récit reste très bon à suivre. La menace met du temps à se dévoiler, elle est originale pour son contexte d’utilisation et évite de faire une redite avec Annihilus. On retrouve de nombreux dessinateurs aux styles différents, mais rien de choquant qui fait sortir de la lecture.
Au lendemain de la Guerre d'Annihilation, une galaxie meurtrie peine à panser ses plaies. Richard Rider, dernier survivant du Nova Corps, est désormais le dernier rempart du cosmos face à la menace d'Ultron. Mais lorsque les Phalanx se lancent eux aussi à la conquête de l'espace, Star-Lord rassemble une équipe aussi improbable que déterminée pour défendre ce qui reste de l'univers... En plus de la célèbre saga Annihilation Conquest, qui présente pour la première fois la version des Gardiens de la Galaxie popularisée par les films de James Gunn, cet album OMNIBUS propose aussi les douze premiers numéros de la série Nova, qui fait le lien entre Annihilation et Annihilation Conquest.
Nouvelle édition pour cet event cosmique qui comporte cette fois-ci le début de la série Nova. C’est du Marvel cosmique de la bonne époque. On retrouve ce qui fait la recette du succès des séries de l’époque avec des bons personnages à suivre, de nouvelles idées, de l’action épique, de l’émotion et de l’humour.
Si on reprend la même structure que l’event Annihilation, enlevant le côté surprise qu’on pouvait avoir, le récit reste très bon à suivre. La menace met du temps à se dévoiler, elle est originale pour son contexte d’utilisation et évite de faire une redite avec Annihilus. On retrouve de nombreux dessinateurs aux styles différents, mais rien de choquant qui fait sortir de la lecture.
Une série plutôt sympathique et bien appropriée pour Halloween. Geoff Johns sort de son univers partagé (mais toujours dans le label Ghost Machine) pour proposer cette série dessinée par son compère Ivan Reis. On se tourne vers l'horreur et on suit des personnages, principalement Mr X-Ray et Pranky, qui doivent collecter des âmes de personnes peu recommandables. Chaque récit est indépendant mais le tout forme une trame avec en fond le personnage qui fait le compte des âmes. Urban inclut le one-shot Devour qui étend l'univers en présentant un autre personnage qui intègre la série. Graphiquement, Ivan Reis est au top, mais il n'assure pas le dessins de tous les numéros.
Nouvelle jolie pierre à l'édifice de Ghost Machine, le label de Geoff Johns chez Image. Il s'attaque cette fois à l'horreur, avec une histoire de purgatoire qui acceuille un concours du meilleur tueur. L'ambiance est géniale, totalement portée par un Ivan Reis en grande forme, les personnages sont marquants et ça va puiser dans les plus grandes références de l'horreur. Une nouvelle pépite à ne pas manquer.
À sa mort, l'ancien escroc des années 1960, Mr. X-Ray, se retrouve sur Hyde Street, un lieu étrange où les âmes tourmentées sont confrontées à leurs crimes et malhonnêtetés passés. Il y croise Pranky, un jeune scout maléfique, le Dr Ego ou encore Miss Goodbody, tous oeuvrant pour le compte d'une entité mystérieuse appelée « le Comptable des péchés ». Pour quitter Hyde Street ils n'ont qu'une solution : collecter 10 000 âmes errantes. La fin justifie-t-elle les moyens ?
Contenu vo : Hyde Street #1-7 + Davour
Une série plutôt sympathique et bien appropriée pour Halloween. Geoff Johns sort de son univers partagé (mais toujours dans le label Ghost Machine) pour proposer cette série dessinée par son compère Ivan Reis. On se tourne vers l'horreur et on suit des personnages, principalement Mr X-Ray et Pranky, qui doivent collecter des âmes de personnes peu recommandables. Chaque récit est indépendant mais le tout forme une trame avec en fond le personnage qui fait le compte des âmes. Urban inclut le one-shot Devour qui étend l'univers en présentant un autre personnage qui intègre la série. Graphiquement, Ivan Reis est au top, mais il n'assure pas le dessins de tous les numéros.
Nouvelle jolie pierre à l'édifice de Ghost Machine, le label de Geoff Johns chez Image. Il s'attaque cette fois à l'horreur, avec une histoire de purgatoire qui acceuille un concours du meilleur tueur. L'ambiance est géniale, totalement portée par un Ivan Reis en grande forme, les personnages sont marquants et ça va puiser dans les plus grandes références de l'horreur. Une nouvelle pépite à ne pas manquer.
Très sympa ce run de Detective Comics qui donne tout son sens à une série complémentaire à la série Batman. Il s'agit vraiment d'une équipe qui agit sur Gotham, avec des membres parfois singuliers. Une très bonne lecture, avec de chouettes dessins.
Un bon run réédité par Urban avec un James Tynion Iv en forme qui propose une équipe originale pour veiller sur Gotham. Chaque membre a son importance et son passage qui lui est propre au cours des quelques épisodes. Le tout est en plus mis en image par Eddy Barrows. Allez-y les yeux fermés.
Batwoman, Red Robin, Spoiler, l'Orpheline et Gueule d'Argile... Voici les nouveaux justiciers que Batman a recrutés afin de protéger Gotham d'une menace totalement inédite. Pourront-ils s'accorder à temps avant que la cité maudite ne tombe entre les griffes d'une armée souterraine baptisée la Colonie ? D'autant plus que cette nouvelle affaire prend une tournure toute personnelle pour Batwoman.
Contenu vo : Contenu : Detective Comics #934 à 940 et #943 à 949.
Très sympa ce run de Detective Comics qui donne tout son sens à une série complémentaire à la série Batman. Il s'agit vraiment d'une équipe qui agit sur Gotham, avec des membres parfois singuliers. Une très bonne lecture, avec de chouettes dessins.
Un bon run réédité par Urban avec un James Tynion Iv en forme qui propose une équipe originale pour veiller sur Gotham. Chaque membre a son importance et son passage qui lui est propre au cours des quelques épisodes. Le tout est en plus mis en image par Eddy Barrows. Allez-y les yeux fermés.
Classique et moderne à la fois, il s'agit d'un récit extrêmement perturbant. Zorro à l'époque moderne, c'est un pari risqué. Mais un pari plutôt réussi pour Sean Murphy. Cela manque peut-être un peu de twists mais globalement, c'est franchement bien foutu.
VENDU UNIQUEMENT EN COFFRET. INCLUS : 1 poster, 1 ex-libris, Zorro de Sean Murphy avec une nouvelle couverture inédite. PRIX (Coffret + ouvrage + poster + Ex-libris) : 26,50€ Dans la ville mexicaine de La Vega, tout le monde honore la mémoire de Zorro qui, 180 ans auparavant, aurait signé le porche de l'église de son célèbre Z. Tout le monde, sauf les cartels. Ces derniers voient d'un mauvais oeil cette célébration populiste, symbole de révolution, au point d'assassiner l'acteur chargé de cet hommage. Vingt ans plus tard, ses deux enfants, Rosa et Diego, finissent par recroiser le chemin du cartel parricide et doivent se rendre à l'évidence, l'heure de la vengeance a sonné.
Contenu vo : ZORRO: MAN OF THE DEAD #1-4
Classique et moderne à la fois, il s'agit d'un récit extrêmement perturbant. Zorro à l'époque moderne, c'est un pari risqué. Mais un pari plutôt réussi pour Sean Murphy. Cela manque peut-être un peu de twists mais globalement, c'est franchement bien foutu.
Second tome et on a déjà un crossover qui plombe un peu le potentiel du titre en étant lourd à lire par moment. Il y a de bonnes idées, notamment le début de l'histoire est efficace et entraînant, mais l'exécution de la suite est laborieuse à suivre. Les numéros WORLD'S FINEST sont les moins intéressants à lire du crossover. À noter que le dernier épisode fait très fan-service avec plein de caméos de Super-héros qui feront plaisir aux fans. Au moins, la partie graphique du crossover reste très belle, avec notamment Dan Mora et Travis Moore.
J'aime beaucoup cette série, mais elle mériterait de se poser un peu. Ce crossover est un peu décevant, notamment quant à l'identité d'Inferno. On a un peu l'impression que la série Superman a lancé une menace, et qu'il faut aller très vite pour se mettre à niveau et préparer le prochain gros event. Donc même si ça reste très sympa à lire, c'est vite expédié, mais la suite a du potentiel.
La série commence à peine et se retrouve déjà dans un crossover. C'est sans doute le souci de la série, elle veut référencer tout l'univers DC autour, notamment les mini-séries lancée autour et elle est du coup obligée d'aller rapidement sur ses propres intrigues. Mark Waid s'en sort quand même bien, même si la révélation sur Inferno est décevante. On place ici les première graines pour le prochain gros crossover qui va commencer en VO. Waid arrive bien à jouer entre le passé et le futur en jonglant entre ses deux séries. La fin promet de belles choses. Et la partie graphique aide à apprécier le crossover avec des planches de Dan Mora et Travis Moore.
Alors que la Ligue de Justice s'est reformée, plus grande et plus forte que jamais, une nouvelle organisation maléfique, Inferno, se révèle pour dominer la Terre. Leurs attaques répétées mettent les héros en difficulté, témoignant d'une connaissance avancée de leurs adversaires et de leurs secrets... D'autant plus qu'un traître se cache parmi les rangs de la Ligue ! L'affrontement prend une toute autre ampleur quand les membres d'Inferno attaquent simultanément la Ligue dans le présent et dans le passé.
Contenu vo : BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST #38-39, JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #6-8, et BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST 2025 ANNUAL #1
Second tome et on a déjà un crossover qui plombe un peu le potentiel du titre en étant lourd à lire par moment. Il y a de bonnes idées, notamment le début de l'histoire est efficace et entraînant, mais l'exécution de la suite est laborieuse à suivre. Les numéros WORLD'S FINEST sont les moins intéressants à lire du crossover. À noter que le dernier épisode fait très fan-service avec plein de caméos de Super-héros qui feront plaisir aux fans. Au moins, la partie graphique du crossover reste très belle, avec notamment Dan Mora et Travis Moore.
J'aime beaucoup cette série, mais elle mériterait de se poser un peu. Ce crossover est un peu décevant, notamment quant à l'identité d'Inferno. On a un peu l'impression que la série Superman a lancé une menace, et qu'il faut aller très vite pour se mettre à niveau et préparer le prochain gros event. Donc même si ça reste très sympa à lire, c'est vite expédié, mais la suite a du potentiel.
La série commence à peine et se retrouve déjà dans un crossover. C'est sans doute le souci de la série, elle veut référencer tout l'univers DC autour, notamment les mini-séries lancée autour et elle est du coup obligée d'aller rapidement sur ses propres intrigues. Mark Waid s'en sort quand même bien, même si la révélation sur Inferno est décevante. On place ici les première graines pour le prochain gros crossover qui va commencer en VO. Waid arrive bien à jouer entre le passé et le futur en jonglant entre ses deux séries. La fin promet de belles choses. Et la partie graphique aide à apprécier le crossover avec des planches de Dan Mora et Travis Moore.
C’est un tome de transition qui continue l’aspect soap opera de la série, tout en teasant les événements à venir. Les dialogues sont réussis, ainsi que l’évolution des personnages qui chamboulent un peu le statu quo. Ce tome 2 est toujours gâté au niveau des dessinateurs, ils proposent tous de très beaux dessins.
Après un démarrage très intéressant, ce tome 2 se pose un peu. On règle plusieurs points, et on prépare le terrain pour la suite, en lien avec Justice League Unlimited qui promet de belles choses.
Cette seconde partie du run de Williamson sur Superman est bien plus intéressante à mon sens. Où c'est peut-être simplement le fait que tous les éléments introduits jusque-là commencent à converger. C'est plutôt bien écrit et ça a du coeur. Et malgré le fait que je sois plus que fatigué des dessins de Dan Mora, c'est sur ce titre que ça passe encore le mieux.
De grands changements à Supercorp signifient l'ascension de Mercy Graves en tant que nouvelle P.-D.G. ! La confidente de Lex prend désormais les commandes et se rebelle contre son super-patron... mais qu'est-ce que l'homme d'acier a à dire à ce sujet ? De plus, Superwoman et la Ligue des Justiciers conçoivent un plan pour mettre Doomsday sous clé pour toujours... mais cela nécessitera un marché d'armes risqué avec une espèce extraterrestre.
Contenu vo : Superman #24-27 + Summer of Superman #1
C’est un tome de transition qui continue l’aspect soap opera de la série, tout en teasant les événements à venir. Les dialogues sont réussis, ainsi que l’évolution des personnages qui chamboulent un peu le statu quo. Ce tome 2 est toujours gâté au niveau des dessinateurs, ils proposent tous de très beaux dessins.
Après un démarrage très intéressant, ce tome 2 se pose un peu. On règle plusieurs points, et on prépare le terrain pour la suite, en lien avec Justice League Unlimited qui promet de belles choses.
Cette seconde partie du run de Williamson sur Superman est bien plus intéressante à mon sens. Où c'est peut-être simplement le fait que tous les éléments introduits jusque-là commencent à converger. C'est plutôt bien écrit et ça a du coeur. Et malgré le fait que je sois plus que fatigué des dessins de Dan Mora, c'est sur ce titre que ça passe encore le mieux.
Avant dernier tome des intégrales qui contient la première moitié du crossover necessary Evil. On a un bon dans le temps depuis la dernière fois que l'on a vu l'équipe dans Shattered Grid puisque Tommy est passé de Ranger vert à Ranger blanc et Jason, Trini et Zach ont été remplacés par de nouveaux membres, mais ile ne sont pas loin. On "découvre" aussi Lord Zedd et d'autres vilains. Bref c'est la saga qui a servi de lacement pour les deux série séparées publiées précédemment par Vestron.
Côté dessins, on retrouve Daniele Di Nicuolo dont le trait tire sur le manga et qui ne plait pas forcément à tous les publics.
RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL... Après les événements qui ont bouleversé la réalité dans Shattered Grid, les Power Rangers doivent faire face aux retombées de leur guerre avec Lord Drakkon : nouveaux coéquipiers, nouveaux alliés mystérieux et nouvelles menaces terrifiantes... et Tommy doit prouver qu'il est digne du titre de Ranger blanc alors que la véritable origine de ce personnage populaire est révélée. Suite de la grande saga Mighty Morphin Power Rangers !
Avant dernier tome des intégrales qui contient la première moitié du crossover necessary Evil. On a un bon dans le temps depuis la dernière fois que l'on a vu l'équipe dans Shattered Grid puisque Tommy est passé de Ranger vert à Ranger blanc et Jason, Trini et Zach ont été remplacés par de nouveaux membres, mais ile ne sont pas loin. On "découvre" aussi Lord Zedd et d'autres vilains. Bref c'est la saga qui a servi de lacement pour les deux série séparées publiées précédemment par Vestron.
Côté dessins, on retrouve Daniele Di Nicuolo dont le trait tire sur le manga et qui ne plait pas forcément à tous les publics.
Un tome 7 dans la lignée du précédent. Ce n'est pas sans intérêt mais il s'agit plus d'un tome pour les complétistes qu'autre chose (surtout à ce prix). A titre personnel, je me suis arrêté au tome 5. Par contre, l'édition est toujours aussi incroyable.
Des tout premiers croquis des Tortues Ninja par Kevin Eastman et Peter Laird, en passant par les couvertures des dernières rééditions anniversaires, remontez en images aux origines d’un monument de l’histoire des comics. Cet album reprend l’ensemble des couvertures de la série originelle d’Eastman et Laird, leurs travaux complémentaires réalisés en collaboration par la suite, ainsi que de nombreuses contributions des plus grands artistes de l’industrie.
Pour clôturer cette collection rétrospective, cet ouvrage est imprimé en couleur.
Ce septième (et dernier) tome a été spécialement conçu pour célébrer les quarante années d’existence des Tortues Ninja et permet de comprendre, images à l’appui, comment les Tortues sont passées de simples croquis sur un papier au statut d’icônes internationales de la bande dessinée.
Un tome 7 dans la lignée du précédent. Ce n'est pas sans intérêt mais il s'agit plus d'un tome pour les complétistes qu'autre chose (surtout à ce prix). A titre personnel, je me suis arrêté au tome 5. Par contre, l'édition est toujours aussi incroyable.
Le postulat est intéressant avec des bonnes idées, notamment l’ouverture de chaque chapitre qui suit un même schéma bien pensé. Néanmoins, ça reste l’histoire du film Frankenstein (1931) raconté à travers un autre point de vue, donc on n’est pas trop surpris à la lecture. Toutefois, les dessins sont très efficaces, avec une superbe représentation de la créature. Finalement, sympa mais sans plus.
Le concept est plutôt original et attractif, mais passé le premier numéro, on retombe un peu dans une simple redite du film, montré d'un point de vue différent. Ça reste tout de même très agréable à lire, l'ambiance et les dessins sont de qualité, et c'est de toute façon à ne pas manquer pour les fans, du film comme du roman.
Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?
Contenu vo : Frankenstein #1-4
Le postulat est intéressant avec des bonnes idées, notamment l’ouverture de chaque chapitre qui suit un même schéma bien pensé. Néanmoins, ça reste l’histoire du film Frankenstein (1931) raconté à travers un autre point de vue, donc on n’est pas trop surpris à la lecture. Toutefois, les dessins sont très efficaces, avec une superbe représentation de la créature. Finalement, sympa mais sans plus.
Le concept est plutôt original et attractif, mais passé le premier numéro, on retombe un peu dans une simple redite du film, montré d'un point de vue différent. Ça reste tout de même très agréable à lire, l'ambiance et les dessins sont de qualité, et c'est de toute façon à ne pas manquer pour les fans, du film comme du roman.
Un récit qui se laisse lire mais qui fera plaisir aux fans de la franchise Sonic. D'ailleurs la mini-série est écrite par Ian Flynn qui écrit la série Sonic chez IDW. On a des "transformations" qui pourront donner lieu à des figurines comme Sonic en Flash ou Shadow en Batman. Les deux équipes vont devoir s'allier pour affronter Darkseid. Graphiquement, ce n'est pas incroyable mais ça se laisse regarder.
Divertissant, rien de plus. Un titre qui se lit très vite, pas prise de tête et sans grande prétention.
Niveau dessin, l'univers de Sonic s'en sort mieux que celui de DC mais sans que cela trop déconnant non plus.
Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.
La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !
Contenu vo : DC x Sonic the Hedgehog #1-5
Un récit qui se laisse lire mais qui fera plaisir aux fans de la franchise Sonic. D'ailleurs la mini-série est écrite par Ian Flynn qui écrit la série Sonic chez IDW. On a des "transformations" qui pourront donner lieu à des figurines comme Sonic en Flash ou Shadow en Batman. Les deux équipes vont devoir s'allier pour affronter Darkseid. Graphiquement, ce n'est pas incroyable mais ça se laisse regarder.
Divertissant, rien de plus. Un titre qui se lit très vite, pas prise de tête et sans grande prétention.
Niveau dessin, l'univers de Sonic s'en sort mieux que celui de DC mais sans que cela trop déconnant non plus.
C'est la grande conclusion du run de Percy qui mine de rien aura duré 50 numéros, ce qui est rare chez Marvel. Un final qui se démarque par sa violence, qui n'hésite pas à bien choquer dès le début. Wolverine est toujours aussi bien écrit, Sabertooth est bien retranscrit en tant que grande menace finale avec un travail sur sa psychologie bien traité. C’est bien dessiné, et sanglant à voir.
Toutefois, l'histoire n'est pas sans défaut. On ne comprend pas tout ce qui se passe si on n’a pas lu les mini-séries Sabertooth que Panini n’a pas publié en librairie (Les défauts de Krakoa). Il y a un ventre mou au milieu de l'histoire, et on reste un peu déçu par la toute fin auquel il manque quelque chose pour la rendre mémorable. En-tout-cas ça reste une lecture plaisante pour conclure ce long run.
Benjamin Percy, Victor Lavalle, Geoff Shaw, Cory Smith
Préparez-vous à un duel de choc : Logan vs Victor Creed ! Ces deux poids lourds de l’univers Marvel vont croiser les griffes alors que Krakoa s’effondre. Après avoir été emprisonné dans les entrailles de l’île-nation, Victor Creed est libre. Déterminé à se venger, il a rassemblé une armée de Dents de Sabre venus d’univers parallèles.
(Contient les épisodes US Wolverine (2020) 41-50, précédemment publiés dans FALL OF THE HOUSE OF X 1-2, 4-8)
C'est la grande conclusion du run de Percy qui mine de rien aura duré 50 numéros, ce qui est rare chez Marvel. Un final qui se démarque par sa violence, qui n'hésite pas à bien choquer dès le début. Wolverine est toujours aussi bien écrit, Sabertooth est bien retranscrit en tant que grande menace finale avec un travail sur sa psychologie bien traité. C’est bien dessiné, et sanglant à voir.
Toutefois, l'histoire n'est pas sans défaut. On ne comprend pas tout ce qui se passe si on n’a pas lu les mini-séries Sabertooth que Panini n’a pas publié en librairie (Les défauts de Krakoa). Il y a un ventre mou au milieu de l'histoire, et on reste un peu déçu par la toute fin auquel il manque quelque chose pour la rendre mémorable. En-tout-cas ça reste une lecture plaisante pour conclure ce long run.
Nouveau statu-quo pour Eddie Brock et Carnage. Un nouveau titre intéressant marquant le retour de Charles Soule à l’écriture chez Marvel. Il y a une très bonne écriture de la relation conflictuelle entre Eddie et Carnage. Le pitch a de quoi intriguer, et l'histoire se suit plutôt bien. Cependant, le style d’écriture est des fois trop bavard et c’est dommage que le dessinateur (excellent pour le coup) n’arrive pas à tenir le rythme.
Eddie Brock connaît plutôt bien les symbiotes : il a été Venom, Anti-Venom, et même le redoutable Roi en Noir. Mais après les événements de VENOM WAR, il fusionne avec l'un des symbiotes les plus dangereux de tous : Carnage. Sera-t-il capable de dompter la soif de sang de cette créature ou sombrera-t-il à son tour dans la folie meurtrière ?Une nouvelle ère s'ouvre pour Eddie Brock, alors que Venom a changé d'hôte ! Charles Soule (Dark Vador) et Jesús Saiz (Punisher, Captain America) forment un duo de choc.
Nouveau statu-quo pour Eddie Brock et Carnage. Un nouveau titre intéressant marquant le retour de Charles Soule à l’écriture chez Marvel. Il y a une très bonne écriture de la relation conflictuelle entre Eddie et Carnage. Le pitch a de quoi intriguer, et l'histoire se suit plutôt bien. Cependant, le style d’écriture est des fois trop bavard et c’est dommage que le dessinateur (excellent pour le coup) n’arrive pas à tenir le rythme.
La partie la plus faible du passage de Bendis sur les Avengers, nous arrive en Omnibus. L’auteur a voulu mettre l’équipe face à des menaces cataclysmiques (Digne des Avengers) mais rend le tout peu passionnant à suivre. Après les 12 premiers numéros, le reste de la série sert de tie-ins aux events pas utile à lire, ou de continuation d’anciennes intrigues donnant un sentiment de réchauffé à la lecture. On sent l'auteur moins inspiré que sur les New Avengers, sans compter les dessins pas fameux de John Romita Jr. qui n'était déjà pas à son meilleur niveau et parasite une grande partie de l’Omnibus. Heureusement, les dessinateurs suivants rattraperont le niveau. Il arrive que Bendis retrouve son talent en proposant quelques dialogues efficaces et certaines histoires sont sympathiques à lire sur le moment. Néanmoins, ça ne reste pas une lecture exceptionnelle à relire après sa parution originale.
Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Chris Bachalo…
Après la chute de Norman Osborn, le président des États-Unis confie à Steve Rogers la mission de reformer les Avengers. Mais qu’il s’agisse d’un périple dans le futur, de la trahison d’un ancien membre ou d’un conflit avec les X-Men, les épreuves vont se succéder pour cette nouvelle équipe.
(Contient les épisodes US Avengers (2010) 1-34, 12.1, 24.1, New Avengers Annual (2011) 1 et Avengers Annual (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : AGE OF HEROES 1-4)
La partie la plus faible du passage de Bendis sur les Avengers, nous arrive en Omnibus. L’auteur a voulu mettre l’équipe face à des menaces cataclysmiques (Digne des Avengers) mais rend le tout peu passionnant à suivre. Après les 12 premiers numéros, le reste de la série sert de tie-ins aux events pas utile à lire, ou de continuation d’anciennes intrigues donnant un sentiment de réchauffé à la lecture. On sent l'auteur moins inspiré que sur les New Avengers, sans compter les dessins pas fameux de John Romita Jr. qui n'était déjà pas à son meilleur niveau et parasite une grande partie de l’Omnibus. Heureusement, les dessinateurs suivants rattraperont le niveau. Il arrive que Bendis retrouve son talent en proposant quelques dialogues efficaces et certaines histoires sont sympathiques à lire sur le moment. Néanmoins, ça ne reste pas une lecture exceptionnelle à relire après sa parution originale.
On reste dans la lignée des numéros précédents, c'est une lecture plaisante mais qui paraît toujours très "has been" et que les auteurs n'arrivent pas à porter à la hauteur où il devrait être.
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.
Contenu vo : Batman #161
On reste dans la lignée des numéros précédents, c'est une lecture plaisante mais qui paraît toujours très "has been" et que les auteurs n'arrivent pas à porter à la hauteur où il devrait être.
Aussi qualitatif que la première partie. Un mélange de polar et thriller horrifique, avec beaucoup de touches personnelles de la part du scénariste. Le tout au sein d'une ambiance de Noël bien marquée. On s'en lasse pas.
Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.
Contenu vo : The Deviant #5-9
Aussi qualitatif que la première partie. Un mélange de polar et thriller horrifique, avec beaucoup de touches personnelles de la part du scénariste. Le tout au sein d'une ambiance de Noël bien marquée. On s'en lasse pas.
C’est rare de voir Vaughan sur d’autres comics autre que Saga maintenant, donc c’est encore mieux quand il s’agit d’un très bon comics. On retrouve sa maîtrise de l’écriture des personnages et du rythme de narration. On reconnaît le style de l’auteur avec quelques réflexions intéressantes sur plusieurs thèmes comme le voyeurisme. Un angle inattendu accompagné de scènes de sexes explicites peu communes à voir. Une bonne surprise à tester.
Un titre de Brian K. Vaughan est toujours un évènement. "Le contraire de la guerre, c'est baiser." disait-il dans Saga, ce qu'il pousse encore plus ici sans frein aucun, pour un titre qui aurait pu s'appeler "Voyeurs", et qui ne sera donc pas pour tout public. Mais c'est également un titre intelligent et profond, qui aborde des dizaines de thématiques, avec en fil rouge l'impression que peut laisser sur nous ce que l'on regarde. Les dessins de Niko Henrichon, que je ne connaissais pas, sont superbes. Encore un très bon récit de l'auteur de Y The Last Man et Saga.
Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.
Contenu vo : Spectators HC
C’est rare de voir Vaughan sur d’autres comics autre que Saga maintenant, donc c’est encore mieux quand il s’agit d’un très bon comics. On retrouve sa maîtrise de l’écriture des personnages et du rythme de narration. On reconnaît le style de l’auteur avec quelques réflexions intéressantes sur plusieurs thèmes comme le voyeurisme. Un angle inattendu accompagné de scènes de sexes explicites peu communes à voir. Une bonne surprise à tester.
Un titre de Brian K. Vaughan est toujours un évènement. "Le contraire de la guerre, c'est baiser." disait-il dans Saga, ce qu'il pousse encore plus ici sans frein aucun, pour un titre qui aurait pu s'appeler "Voyeurs", et qui ne sera donc pas pour tout public. Mais c'est également un titre intelligent et profond, qui aborde des dizaines de thématiques, avec en fil rouge l'impression que peut laisser sur nous ce que l'on regarde. Les dessins de Niko Henrichon, que je ne connaissais pas, sont superbes. Encore un très bon récit de l'auteur de Y The Last Man et Saga.
Un très bon polar sous forme de deux récits parallèles qui se complètent et se rejoignent, signé par des auteurs de qualité.
2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !
Contenu vo : The One Hand #1-5 + The Six Fingers #1-5
Un très bon polar sous forme de deux récits parallèles qui se complètent et se rejoignent, signé par des auteurs de qualité.
Une mini-série en 3 partie par un James Tynion IV dans le creux de la vague. Sur fond d'histoire d'horreur qui aurait pu être hyper intéressante avec le monstre dans le placard, on a un récit où un enfant est juste pris pour un fou et c'est très lent pour ne pas raconter grand chose au final. Une déception quand on connait le niveau de ce que l'auteur peut faire.
On retrouve toutes les qualités d'écriture de Tynion IV, et l'aisance avec laquelle il réussit à créer des ambiances terrifiantes et malaisantes. Mais c'est un étrange récit, qui semble trop court et nous laisse clairement sur notre faim.
Thom décide de s'installer, lui et sa famille, à l'autre bout du pays, laissant tout derrière eux... ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il traverse les Etats-Unis avec son fils Jamie, celui-ci continue d'affirmer voir un horrible monstre sortir du placard. Thom tente de le rassurer, l'assurant que le monstre ne les suivra pas. Mais certains secrets ne restent jamais enfermés, et le monstre ne semble pas en avoir fini avec Jamie.
Contenu vo : The Closet TP (#1-3)
Une mini-série en 3 partie par un James Tynion IV dans le creux de la vague. Sur fond d'histoire d'horreur qui aurait pu être hyper intéressante avec le monstre dans le placard, on a un récit où un enfant est juste pris pour un fou et c'est très lent pour ne pas raconter grand chose au final. Une déception quand on connait le niveau de ce que l'auteur peut faire.
On retrouve toutes les qualités d'écriture de Tynion IV, et l'aisance avec laquelle il réussit à créer des ambiances terrifiantes et malaisantes. Mais c'est un étrange récit, qui semble trop court et nous laisse clairement sur notre faim.
Panini ressort en une fois et au format pocket les deux mini-séries qui ont lancées l'ère Krakoa des X-Men. Scénarisées par Jonahthan Hickman, on voit d'un côté la mise en place et le fonctionnement de Krakoa et de l'autre la futur de cette utopie avant que les récits ne se rejoignent. Reste que cette saga comporte des pages bien remplies et des pages d'informations pleines de textes qu'il est plus simple de lire dans un grand format, donc mieux vaut prendre le Deluxe. Graphiquement aussi c'est très réussi que ce soit du côté de Pepe Larraz que de R.B. Silva.
Nouvelle édition en format poche d'un récit qui est désormais un classique qui a su réinventer l’univers des X-men pour le meilleur. Chaque numéro est ambitieux et fascinant à lire. Que ça soit par ses thématiques ou l'écriture de ses personnages.
L’autre grande réussite, c'est le duo de dessinateurs nous proposant des pages sublimes et grandioses, tout en créant une nouvelle identité visuelle pour les X-men.
La révolution chez les X-Men, signée Jonathan Hickman. Un récit marquant, autant par sa qualité que par ses conséquences et ce qu'il installe dans la mythologie des mutants. Un indispensable pour ma part.
Jonathan Hickman, Pepe Larraz, R.B. Silva
Bienvenue sur l’île-nation de Krakoa ! Ici, tous les mutants sont les bienvenus. Sous la direction du Professeur Xavier et de ses alliés (dont Magnéto !), diverses équipes de X-Men s’occupent du rapatriement des mutants en danger. Il faut faire vite, car l’humanité n’a pas l’intention de laisser les Enfants de l’Atome s’en tirer à si bon compte…
(Contient les épisodes US House of X (2019) 1-6 et Powers of X (2019) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : HOUSE OF X / POWERS OF X)
Panini ressort en une fois et au format pocket les deux mini-séries qui ont lancées l'ère Krakoa des X-Men. Scénarisées par Jonahthan Hickman, on voit d'un côté la mise en place et le fonctionnement de Krakoa et de l'autre la futur de cette utopie avant que les récits ne se rejoignent. Reste que cette saga comporte des pages bien remplies et des pages d'informations pleines de textes qu'il est plus simple de lire dans un grand format, donc mieux vaut prendre le Deluxe. Graphiquement aussi c'est très réussi que ce soit du côté de Pepe Larraz que de R.B. Silva.
Nouvelle édition en format poche d'un récit qui est désormais un classique qui a su réinventer l’univers des X-men pour le meilleur. Chaque numéro est ambitieux et fascinant à lire. Que ça soit par ses thématiques ou l'écriture de ses personnages.
L’autre grande réussite, c'est le duo de dessinateurs nous proposant des pages sublimes et grandioses, tout en créant une nouvelle identité visuelle pour les X-men.
La révolution chez les X-Men, signée Jonathan Hickman. Un récit marquant, autant par sa qualité que par ses conséquences et ce qu'il installe dans la mythologie des mutants. Un indispensable pour ma part.
Un classique réédité dans tous les formats possible et imaginables par Panini, donc prenez le format que vous préférez, mais achetez ce très bon event par un Bendis qui était encore en forme et dessiné par Olivier Coipel quand il savait tenir des délais. Cet univers alternatf dominé par les mutants est vraiment sympa et a en plus permis la création de Layla Miller. Espérons que d'autres pockets pourrait suivre avec d'autres mini-séries liées à cet événement.
Culte, tout simplement. Et dire que cela fait déjà 20 ans...
L'ouvrage a été proposé plus d'une fois mais vous l'avez toujours pas, vous avez encore la possibilité de réctifier le tir. C'est vraiment un must-have des X-Men.
Excellente histoire superbement dessinée ! Si vous ne l'avez pas lu, c'est désormais un classique à connaitre. En revanche, j'ai quelques doutes sur le format poche. Le dessin de Coipel mérite mieux, et vu les multiples éditions, ça doit être trouvable à un prix similaire en plus grand.
L'un des events Marvel qui reste toujours très haut placé dans le coeur des lecteurs. Avec des pages intérieures d'Olivier Coipel, qui se fait rare désormais. Un must have, peu importe le format.
Brian Michael Bendis, Olivier Coipel
Les héros les plus puissants de la Terre partent à la recherche de la Sorcière Rouge, plus instable que jamais. Ils la retrouvent chez son père, Magnéto, qui refuse de la leur livrer. Wanda Maximoff remodèle alors la réalité en créant un univers dans lequel les mutants dominent le monde, sous le règne de la Maison M. Mais seul Wolverine semble réaliser que quelque chose a changé…
(Contient les épisodes US House of M (2005) 1-8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : HOUSE OF M)
Un classique réédité dans tous les formats possible et imaginables par Panini, donc prenez le format que vous préférez, mais achetez ce très bon event par un Bendis qui était encore en forme et dessiné par Olivier Coipel quand il savait tenir des délais. Cet univers alternatf dominé par les mutants est vraiment sympa et a en plus permis la création de Layla Miller. Espérons que d'autres pockets pourrait suivre avec d'autres mini-séries liées à cet événement.
Culte, tout simplement. Et dire que cela fait déjà 20 ans...
L'ouvrage a été proposé plus d'une fois mais vous l'avez toujours pas, vous avez encore la possibilité de réctifier le tir. C'est vraiment un must-have des X-Men.
Excellente histoire superbement dessinée ! Si vous ne l'avez pas lu, c'est désormais un classique à connaitre. En revanche, j'ai quelques doutes sur le format poche. Le dessin de Coipel mérite mieux, et vu les multiples éditions, ça doit être trouvable à un prix similaire en plus grand.
L'un des events Marvel qui reste toujours très haut placé dans le coeur des lecteurs. Avec des pages intérieures d'Olivier Coipel, qui se fait rare désormais. Un must have, peu importe le format.
L'origin story la plus connue autour du personnage de Wolverine. Les dessins ont pris un beau coup de vieux mais cela vaut le coup. Pour les fans de Marvel, c'est à posséder. Pour les autres, c'est au moins à lire une fois.
Le nom à retenir de cet ouvrage est plus Barry Windsor-Smith que Wolverine. L'auteur est un excellent dessinateur, et a fait quelques histoires sur les X-Men que l'on retrouve là-dedans. C'est superbe, et à lire, même si les dessins méritent un plus grand format.
C'est encore l'un des exemples où le format ne va pas vraiment rendre justice à la qualité graphique du titre, ce qui est l'élément qui fait vraiment sortir ce récit du lot. Ça plus le fait que ce soit la première tentative de raconter les origines de Wolverine. Mais dans tous les cas, c'est à lire.
Barry Windsor-Smith
Comment Logan est-il devenu Wolverine, l’un des X-Men les plus redoutables au monde ? Et comment a-t-il obtenu son squelette et ses griffes d’adamantium ? Par ailleurs, quel est ce mystérieux projet Arme X auquel le mutant a été contraint de participer ? Retrouvez également la saga Lifedeath et les autres histoires mutantes signées par Barry Windsor-Smith.
(Contient les épisodes US Marvel Comics Presents (1988) 72-83 (I) et 84, Wolverine (1988) 166 (partiel), X-Men (1963) 53 (I), 186, 198, 205, 214 et Excalibur (1988) 27, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : WOLVERINE – L'ARME X, MARVEL MUST-HAVE, X-MEN – LIFEDEATH, X-MEN : L'INTÉGRALE 1984 et EXCALIBUR : L'INTÉGRALE 1990)
L'origin story la plus connue autour du personnage de Wolverine. Les dessins ont pris un beau coup de vieux mais cela vaut le coup. Pour les fans de Marvel, c'est à posséder. Pour les autres, c'est au moins à lire une fois.
Le nom à retenir de cet ouvrage est plus Barry Windsor-Smith que Wolverine. L'auteur est un excellent dessinateur, et a fait quelques histoires sur les X-Men que l'on retrouve là-dedans. C'est superbe, et à lire, même si les dessins méritent un plus grand format.
C'est encore l'un des exemples où le format ne va pas vraiment rendre justice à la qualité graphique du titre, ce qui est l'élément qui fait vraiment sortir ce récit du lot. Ça plus le fait que ce soit la première tentative de raconter les origines de Wolverine. Mais dans tous les cas, c'est à lire.
Troisième volume pour le run de Zeb Wells qui donne enfin des réponses aux mystères du 1er volume, qui s'avèrent décevantes dans tous les cas comme ce run. C’est l'occasion d'une grosse arnaque concernant la mort d’un personnage qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui revient seulement quelques mois après. Les personnages ne sont pas intéressants à suivre, pareil pour les péripéties.
Bref, un run à éviter sauf si vous êtes fan absolu de Spider-Man, mais franchement, il y a mieux à lire. En plus, c’est dessiné par Romita Jr. donc ce n'est pas très beau à voir.
Zeb Wells, Joe Kelly, John Romita Jr, Terry Dodson…
Que s’est-il passé, il y a de cela un an et demi, pour que Peter Parker et Mary Jane Watson se séparent ? Comment Spider-Man s’est-il retrouvé plus isolé que jamais, loin de ses proches, avec comme seul allié Norman Osborn ? Lorsqu’une menace du passé ressurgit brutalement dans son quotidien, Peter apprend de la plus dure des façons ce qu’il en coûte d’être un super-héros…
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2022) 19-26 et Annual 2023, et Fallen Friend (2023) 1, précédemment publiés dans MARVEL COMICS 23-24 et MARVEL COMICS (II) 5, 8)
Troisième volume pour le run de Zeb Wells qui donne enfin des réponses aux mystères du 1er volume, qui s'avèrent décevantes dans tous les cas comme ce run. C’est l'occasion d'une grosse arnaque concernant la mort d’un personnage qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui revient seulement quelques mois après. Les personnages ne sont pas intéressants à suivre, pareil pour les péripéties.
Bref, un run à éviter sauf si vous êtes fan absolu de Spider-Man, mais franchement, il y a mieux à lire. En plus, c’est dessiné par Romita Jr. donc ce n'est pas très beau à voir.
Fin laborieuse pour le titre où l’autrice essaye tant bien que mal de conclure les intrigues lancées par Donny Cates. C’est fastidieux à lire et on a du mal à comprendre ce qui se passe. Les dessins sont beaux, mais sans plus. Bref, L’attente aura été longue, mais on va pouvoir repasser à du Thor plus intéressant avec Immortal Thor quand ça sortira en France.
La fin du run de Donny Cates, sans Donny Cates. L'intérêt a malheureusement totalement disparu et Gronbekk ne réussit pas à conserver notre attention. Seuls les dessins de Nic Klein restent un vrai argument de lecture.
Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon
L’ancien bras droit de Thanos, Corvus Glaive, a enlevé la jeune sœur de Thor, Laussa, pour l’emmener dans une contrée inhabitée depuis des millénaires. Le dieu du Tonnerre apprend qu’il y a bien longtemps sur ces mêmes terres, son grand-père Bor et Thanos se sont affrontés pour la possession d’une arme puissante.
(Contient les épisodes US Thanos: Death Notes (2022) 1, Thor (2020) 29-35 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS 17, 20-24)
Fin laborieuse pour le titre où l’autrice essaye tant bien que mal de conclure les intrigues lancées par Donny Cates. C’est fastidieux à lire et on a du mal à comprendre ce qui se passe. Les dessins sont beaux, mais sans plus. Bref, L’attente aura été longue, mais on va pouvoir repasser à du Thor plus intéressant avec Immortal Thor quand ça sortira en France.
La fin du run de Donny Cates, sans Donny Cates. L'intérêt a malheureusement totalement disparu et Gronbekk ne réussit pas à conserver notre attention. Seuls les dessins de Nic Klein restent un vrai argument de lecture.
Deux mois pour le prix d'un
10 ans ! Ça fait vieux
L'Avis de la rédaction (1)
Julien Staff MDCU
il y a 2 jours
Petit bijou. Le meilleur opus de cette saga des couleurs de Jeph Loeb et Tim Sale.