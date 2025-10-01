Toutes les critiques MDCU de comics d'août et septembre 2025

Le mois d'août était une période assez creuse en sortie de comics, et donc en critiques sur MDCU. Du coup, nous avons préféré sauter ce mois pour notre news récap, et vous trouverez ainsi ci-dessous toutes les critiques publiées sur MDCU en août et en septembre. La fin de l'année se rapproche, avec Noël en ligne de mire, les éditeurs commencent à préparer leurs armes. Il y a de beaux livres, et de très bonnes choses à lire. Pour lire les critiques dans leur intégralité, il suffit de cliquer sur les titres des albums. Elles complètent la sélection d'août et la sélection de septembre afin de vous aider dans vos achats.

Critique de Batman Off-World (Urban Comics) par Jeff

"Un synopsis dingue, une approche différente, un chevalier noir qui doit tout reprendre à zéro... Batman Off-World est surprenant !"

4/5

Critique d'Avatar - Au coeur des ombres (Delcourt) par Adrien

"Si vous êtes vraiment en manque d'Avatar, et que vous adorez le premier film, cet album peut vous offrir une lecture sympathique. Les autres, passez votre chemin."

3/5

Critique de Murder Falcon (Delcourt) par Adrien

"Murder Falcon est une histoire de fantastique qui joue avec la suspension de crédulité. D'apparence fun et délirante, elle cache une subtilité touchante, et une profondeur inattendue. A lire !"

4,5/5

Critique du volume 2 de l'intégrale BPRD - L'Enfer sur Terre (Delcourt) par Adrien

"Ce tome est important pour l'univers du BPRD. Outre l'état du monde qui continue à être décrit, il est une étape importante pour la suite de l'aventure. Une série toujours aussi passionnante !"

4,5/5

Critique du tome 1 des Soeurs Seasons (Urban Comics) par Jeff

"Un titre juste totalement lunaire. Les Soeurs Seasons est une lecture intriguante avec des dessins ultra colorés."

4/5

Critique de Superman, la chute de Camelot (Urban Comics) par Jeff

"Le problème avec les top 10, c'est qu'ils s'arrêtent à 10. La chute de Camelot est sans doute l'éternel 11ème. Entendez par là que ce n'est pas le premier titre auquel on pense lorsque l'on parle de Superman et pourtant... qu'est-ce que c'est bon !"

4,5/5

Critique du volume 2 de l'intégrale Hellspawn (Delcourt) par Adrien

"Delcourt propose un deuxième volume pour sa série Hellspawn, et en profite pour y republier certains titres. Ce tome n'est pas une suite, mais il contient plusieurs récits complets de très bonne facture, avec une cohérence artistique par rapport au premier volume. L'idée est maligne et réussie."

4/5

Critique de La Ballade des frères Blood (Delcourt) par Adrien

"La Ballade des frères Blood est un western violent, sans pitié, passionnant, et graphiquement sublime. Si vous aimez le genre, foncez !"

4,5/5

Critique de Wonder Woman / Harley Quinn : La souffrance et le don (Urban Comics) par Jeff

"Wonder Woman / Harley Quinn : La souffrance et le don est une excellente surprise !"

4,5/5

Critique de l'édition définitive de The Crow (Delcourt) par Jeff

"Un classique du comics indépendant, tout simplement."

4,5/5