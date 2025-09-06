[Review VF] BPRD - L'Enfer sur Terre - Intégrale Volume 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du volume 2 de l'intégrale BPRD - L'Enfer sur Terre, écrit par Mike Mignola, John Arcudi et Scott Allie, et dessiné par Tyler Crook, Max Fiumara, James Harren et Jason LaTour. Il est sorti le 3 septembre pour 39,95 euros. Il contient les titres US B.P.R.D. Hell on Earth volume 4: The Devil's Engine and The Long Death, volume 5: The Pickens County Horror & Others et volume 6: The Return of the Master.

Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu.

L'invasion des USA par des monstres s'amplifie ! La société s'effondre et Liz Sherman se joint au combat, alors que les nazis cherchent à ramener Raspoutine pour terminer ce qu'il a commencé lorsqu'il a invoqué Hellboy pour la première fois !

Cette nouvelle édition de BPRD - L’Enfer sur Terre propose des tomes plus étoffés que la précédente. Comme expliqué lors de la critique du premier tome, chaque album contient 3 TPB américains, soit 1,5 tomes de la première édition. Ce tome 2 propose donc la deuxième partie du tome 2 de l’édition précédente, ainsi que le tome 3. Il contient plusieurs histoires plus ou moins longues, mais toujours aussi intéressantes.

Le début de l’album propose des histoires courtes et variées. La première est par exemple un road trip dans le nouveau monde désolé de l’univers Hellboy. Un marine va récupérer Fenix pour la ramener à la base. Forcément, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et ils vont devoir affronter quelques monstres. En parallèle, nous suivons un groupe de nazis qui tentent de faire revenir Raspoutine. L’entrée dans l’album se fait donc de la meilleure des manières en nous captivant.

L’histoire suivante se focalise sur Johann, et va conclure le destin d’un personnage important. Elle a l’avantage d’être dessinée par James Harren, qui nous propose des pages dynamiques, flippantes et bien gores. Il y a ensuite une histoire qui mélange les vampires à une contagion de champignons à la Last of Us. Puis une autre histoire courte très Lovecraftienne. L’ambiance de ces récits est vraiment bonne, et par moment terrifiante.

Harren revient pour introduire une arme qui va se révéler importante pour la suite. De grands flashbacks sont proposés pour raconter son histoire. Si beaucoup de ces histoires se terminent, elles laissent souvent un goût d’inachevé. Il s’agit véritablement de chroniques, et la vraie conclusion se trouvera à la fin de la série. C’est la force des séries BPRD, nous offrir une envergure et des enjeux à grande échelle, et toutes ces histoires permettent de construire la grande histoire du BPRD (et de la Terre de cet univers).

D’ailleurs la dernière histoire de l’album montre bien le potentiel de ces récits. Elle est composée de 6 chapitres, donc un TPB US entier. Elle est globale, sur plusieurs fronts, avec plusieurs personnages. Certains éléments aperçus dans de précédentes histoires courtes trouvent leurs aboutissements ici. Il s’agit d’une histoire importante, avec une grande bataille, qui fait avancer radicalement tout l’univers Hellboy.

Finalement, cet album regroupe tout ce qui fait la richesse de l’univers BPRD. Les histoires à grande échelle se succèdent à des récits courts. L’ambiance est terrifiante, et dépeint un monde au bord de l’apocalypse. Il s’agit d’une série à lire à tout prix, si vous aimez ce genre de récits à la Lovecraft. Le seul défaut de l’album est le contenu bonus très pauvre. C’est d’autant plus étonnant que la précédente édition était riche en carnets de croquis notamment, c’est dommage de ne pas les avoir remis.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.