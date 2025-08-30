[Review VF] Avatar - Au coeur des ombres

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit d'Avatar - Au coeur des ombres, écrit par Jeremy Barlow, et dessiné par Josh Hood. Il est sorti le 27 août pour 15,50 euros. Il contient le titre US Avatar The Next Shadow.

Les rivalités claniques éclatent dans ce récit inédit de famille, de sacrifice et de survie qui se déroule immédiatement après les événements du premier Avatar de James Cameron (2009) !

Jake Sully est devenu le chef de la tribu Na'vi des Omatikayas, mais avec leur Arbre-Vie détruit, il commence à douter de sa place parmi eux. Alors que la querelle entre les Na'vi et les humains persiste, les tensions entre les tribus commencent à s'intensifier tandis que de vieux conflits familiaux engendrent traîtrise et trahison !

Avec la sortie du troisième film Avatar en fin d’année, Delcourt se remet à sortir des comics de la franchise après 2 ans de pause. La première sortie de l’éditeur était Avatar - Le destin de Tsu'Tey, ce qui correspond aussi au premier pas de l’univers Avatar dans les comics aux Etats-Unis. Il se place en parallèle du premier film. Ensuite il a été publié Avatar - Le Champ Céleste, en 3 tomes. Il s’agit d’une version alternative du deuxième film, transformée en préquel de manière un peu bancale. Arrive maintenant Avatar - Au Coeur des ombres qui se situe juste après le premier film, donc entre les deux précédentes séries publiées. Il s’agit du deuxième comics Avatar, publié après Le destin de Tsu'Tey, en 2021 (donc avant le deuxième film).

Il s’agit du coup d’une suite directe du premier film, dont l’album reprend certaines thématiques. Il y a des tensions entre humains et Na’vis, et Jake, étant le nouveau chef du peuple Na’vis et ancien humain, est sollicité pour maintenir la paix. Pourtant, sa légitimité est remise en cause, notamment par les parents de Tsu'Tey, et de son frère, Arvok. Autant sur le scénario que sur les thèmes, ce comics est vraiment dans la lignée du premier film, et permet donc de rallonger la sauce.

L’ambiance du film se retrouve, avec les pensées de Jake qui doute de sa place et de ses actions. Il s’agit d’une réflexion spirituelle du héros, dans sa nouvelle place. La bataille est finie, et se pose désormais la question de la suite. Sauf qu’elle est un peu survolée, et le parcours que fait Jake a déjà en grande partie été montré dans le film. Finalement, ce comics ne raconte pas énormément de choses en plus, et il a les défauts et les qualités du film. Si vous aimez cet univers, vous passerez un bon moment de lecture.

Il y a cependant une qualité que le comics ne partage pas avec le film, c’est au niveau de sa narration. Les dessins sont très corrects, mais la construction des planches est parfois un peu confuse, et on a tendance à se perdre entre les différents personnages. Vous l’aurez compris, ce comics est à réserver surtout à ceux qui adorent cet univers et veulent y replonger en attendant le prochain film.

