[Review VF] BPRD Origines - Intégrale

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'intégrale de BPRD Origines, écrit par Mike Mignola, Joshua Dysart et John Arcudi, et dessiné par Sebastiàn Fiumara, Paul Azaceta, Fabio Moon et Gabriel Ba. Il est sorti le 8 octobre pour 39,95 euros.

Hellboy est arrivé sur Terre au cours de la Seconde Guerre Mondiale. En 1944, les américains fondent le BPRD, le Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal.

On sait que le Professeur Trevor Broom Bruttenholm a recueilli Hellboy et est devenu son père adoptif, mais il a connu de nombreuses aventures sur le terrain entre 1946 et 1948. Ce sont ces premières aventures que l'on retrouve compilées dans cette intégrale des Orgines du BPRD.

Cet album intégrale de BPRD contient les mini-séries 1946, 1947 et 1948. La précédente édition était composée de 3 tomes, mais contenait deux fois plus de récits. En fait, cette nouvelle édition reprend le contenu du premier tome (1946 et 1947), et l'enrichit d'un récit du deuxième tome (1948). Du coup, on peut se poser la question de la réédition des 3 mini-séries manquantes. Trois mini-séries, c'est parfait pour un tome d'intégrale, donc on verra si Delcourt les repropose.

La première histoire se déroule donc en 1946, dans un Berlin en ruines, où le Professeur Trevor Bruttenholm (Broom) et Howard Eaton traquent les vestiges de l’occultisme nazi. Entre artefacts maudits et rivalités géopolitiques, le surnaturel ne tarde pas à surgir, avec des vampires et même des singes-robots, dans la pure tradition Hellboy qui mélange parfois série B et mystère historique. L’ambiance est sombre, réaliste, portée par des dialogues ciselés et des dessins épurés signés Paul Azaceta. Les visages marqués par la guerre et les ombres omniprésentes renforcent l’ambiance de l'histoire.

En 1947, le BPRD est officiellement créé. L’équipe affronte une nouvelle menace vampirique à Annecy. Le duo Fabio Moon et Gabriel Bá prend le relais graphique, offrant un contraste saisissant entre le réalisme de Bá et l’onirisme vampirique de Moon. On découvre un BPRD encore fragile, composé d’hommes et de femmes ordinaires, loin des figures emblématiques comme Abe Sapien ou Johann Krauss. Pourtant, c’est cette humanité qui rend l’histoire si poignante : chaque mission est un risque, chaque perte, une tragédie. Les apparitions furtives d’un Hellboy enfant apportent une touche de légèreté, tout en enrichissant la mythologie.

L’ajout de 1948 dans cette réédition permet de contenir toutes les séries BPRD avec une année dans le titre. Cette mini-série prolonge les débuts du Bureau, avec des enjeux qui se précisent et des personnages qui gagnent en profondeur. Des monstres sont relachés dans le désert de l'Utah, et le BPRD va les affronter et enquêter. Les dessins sont cette fois signés Max Fiumara, qui change un peu le style, mais reste très bon.

L'idée de regrouper ces trois mini-séries dans une intégrale est bonne, et plaira aux amateurs de cet univers. Celles-ci permettent de se replonger dans les début du BPRD, avec un jeune Hellboy. Il s'agit vraiment de bonnes histoires, même si un peu secondaires. L'intégrale permet de proposer le même format que les autres rééditions du BPRD, avec notamment un dos rond, mais a les mêmes défauts que les autres : les bonus ont malheureusement disparus.

