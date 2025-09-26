[Review VF] The Crow : Edition définitive

La review du jour est un titre proposé Delcourt. Il s'agit de la réédition de The Crow : Edition définitive. Ecrit et dessiné par James O'Barr, il est sorti le 24 septembre 2025 pour 20.50€.

The Crow est le récit d'un exorcisme, celui de la douleur intime de James O'Barr. C'est l'histoire d'Éric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Éric pour le ramener d'entre les morts...



Éric et Shelly sont follement amoureux et sur le point de se marier. Rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, jusqu'à ce soir d'horreur où ils sont arrêtés par un gang de truands. Éric reçoit une balle mortelle, qui lui laisse juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne. Un an après son décès, Éric revient parmi les vivants pour venger Shelly.

The Crow est ce que l'on appelle un classique du comics indépendant. Mais mieux que ça, il est un classique qui fait parler de lui, qui ne laisse pas indifférent. Pour une raison ou pour une autre, chacun trouvera exceptionnelle l'aventure "The Crow". Certains pour le comics, d'autres pour le film, d'autres pour l'histoire autour du comics, d'autres pour l'histoire... The Crow est ce genre de comics. Il est l'un des rares représentants de la BD dont l'histoire se lit dans le comics mais aussi en dehors. Nous allons voir pourquoi.

Pour ceux qui l'ignorent, l'aventure "The Crow" dépasse les frontières du graphic novel. Dans le livre et en dehors, c'est avant-tout l'histoire du chemin sur lequel monsieur-tout-le-monde se déplace. Or, sur ce genre deux chemins, il n'y a que deux bouts : son début et sa fin. Et bien sûr, l'homme ne peut revenir en arrière. Il est bien obligé d'aller vers l'avant et ce, même si le chemin est totalement détruit.

L'histoire de "The Crow" représenterait un moyen non pas d'échapper à cette fin mais de lui donner un semblant de sens. James O'Barr, l'auteur, a écrit cette histoire pour tenter de ne pas sombrer sur ce chemin qui s'effritait suite à la perte de sa fiancée. Pour Eric Draven, le personnage principal à la fois violent et mélancolique, c'est la vengeance qui lui permet d'aller à la fin du chemin, une fin qu'il avait pourtant déjà entrevue. Car c'est ça "The Crow", c'est avant-tout une histoire sur la mort, l'injustice, le regret, la solitude, la détresse.

A présent, passons au livre à proprement parler. Visuellement il reste très impressionnant. On comprend tout dans le regard du personnage, son visage tantôt transpirant la mélancolie tantôt bouffé par la vengeance est bluffant, j'adore. Son côté théâtral très "V pour Vendetta" est aussi vraiment très fun. Au niveau du caractère ou de sa mission, je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est aussi très bon bien que certains trouveront sans doute le tout un peu trop linéaire. Niveau dessins, pas de couleurs, tout en noir et blanc et c'est tant mieux. Les jeux d'ombres sont magnifiques, la noirceur et la violence du scénario sont parfaitement accompagnés, les visages sont très expressifs et certaines poses que prend The Crow rendent certaines cases vraiment sublimes (je pense notamment à celle où, blessé, il prend la pose du Christ avec les phares d'une voiture dans le dos : magistrale).

Pour ce qui est des points négatifs, le titre peut paraître un peu kitsch. Cela dit, on notera que ce point m'avait bien plus marqué il y a dix ans lors de ma première lecture. Aujourd'hui, cette caractéristique, qui peut être bloquante pour certains, me semble plus tenir de l'ordre du détail. De même, la partie graphique fait très indépendant (c'est un peu dans la lignée des anciens TMNT) Personnellement, j'adore. Mais cela peut rebuter.

En bref, un comics qui n'est pas forcément le plus accessible mais qui aura marqué l'industrie d'une manière assez unique et qui, en tant que tel, mérite d'être lu.

Pour ce qui est de l'édition, elle est similaire à celle proposée en 2012. Le titre a pris deux euros en 13 ans ce qui n'est pas ultra déconnant (et cela reste moins cher que les enflures qui vendaient le titre 100 euros sur la toile). Cette édition tient plus du director's cut. Des planches perdues ou mises de côté à l'époque refont leur apparition, une introduction de l'auteur est mise en avant et une dédicace à Brandon Lee, le fils de Bruce Lee décédé sur le tournage de "The Crow" par une balle alors qu'il tenait le rôle principal est faite.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à passer par ce lien.