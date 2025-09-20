[Review VF] Hellspawn Intégrale - Volume 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du volume 2 de l'intégrale Hellspawn, écrit par Paul Jenkins, Alan Mcelroy, Todd Mcfarlane, Alex Racunica, Steve Niles et Arthur Clare, et dessiné par Ashley Wood et Aleksi Briclot. Il est sorti le 10 septembre pour 39,95 euros. Il contient les titres US Spawn Blood & Shadows, Spawn Blood & Salvation, Spawn Book of the Dead, Spawn Simony et Spawn Architects of Fear.

Ce volume de la série Hellspawn est constitué de récits épuisés ou jamais publiés en album, qui ont comme point commun de proposer une approche visuelle en dehors des canons graphiques habituels de l'univers Spawn.

Hellspawn - Intégrale T02 réédite Spawn - Simonie et Spawn - Les Architectes de la peur, deux récits réalisés par des auteurs français. Il propose également Spawn - Le Livre des morts, ainsi que l'album Spawn - De sang et d'ombres illustré par Ashley Wood, ce qui en fait le parfait complément au premier volume et permet de rééditer des histoires épuisées depuis plusieurs années, réclamées par les fans de Spawn.

Delcourt nous surprend avec ce volume 2 de l’intégrale Hellspawn, puisque le premier volume contenait déjà l’intégralité de la série Hellspawn américaine (et date déjà de 8 ans). À l’origine, aucune suite ne devait être prévue, car il n’y aucune trace de la mention d’un “volume 1” sur le premier tome, mais l’éditeur a choisi de prolonger la série avec une sélection de séries liées par leur ambiance et leur style : Blood and Shadow, Blood and Salvation, Book of the Dead, Spawn Simony et Spawn Architects of Fear. Le tour de passe-passe est habile, d’autant que l’on retrouve sur une bonne partie de l’album Ashley Wood, le premier dessinateur de Hellspawn. Une cohérence visuelle et thématique qui justifie largement l’existence de ce volume 2, même s’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une continuation.

Blood and Shadows, écrit par Paul Jenkins (le scénariste de Spawn the Undead), débute avec plusieurs petites histoires entrelacées, unies par un même lieu : un immeuble maudit. Spawn n’y est qu’une présence fantomatique, un observateur silencieux dont les apparitions se font rares, mais toujours percutantes. L’atmosphère fait beaucoup penser à Spawn the Undead, mais avec des dessins d’Ashley Wood. Ceux-ci sont somptueux et servent à merveille cette ambiance oppressante. En revanche, l’aspect peint n’est parfois pas très lisible, et il arrive qu’on ne reconnaisse pas bien les personnages par exemple. Le scénario, centré sur une enquête autour d’un tueur en série aux relents surnaturels, finit par révéler les liens entre les différentes intrigues ainsi que le rôle de Spawn.

Avec Blood and Salvation, on change de registre. Écrite par Alan McElroy, le scénariste de La Malédiction de Spawn, l’ambiance se rapproche donc plus de cette série. D’ailleurs, l’histoire met en scène Daniel Llanzo, un Hellspawn déjà croisé dans le premier tome de La Malédiction de Spawn. Par rapport au récit de Jenkins, elle est plus terre-à-terre, et plus proche donc de La Malédiction de Spawn. Ashley Wood, toujours aux pinceaux, offre encore de très belles planches.

Le Livre des Morts (Book of the Dead) est une curiosité : un récit en prose illustré, retraçant l’histoire des Spawn, et plus particulièrement d’Al Simmons, jusqu’à la mort de Malebolgia (soit le #100 de la série principale). Les illustrations d’Ashley Wood sont superbes, mais le texte, bien que bien écrit, paraphrase le comics. Je pense que le mieux reste de lire le comics, mais ce récit permet de fournir un résumé, et surtout de remettre à plat certains aspects de l’histoire qui ont pu changer, car écrits par des auteurs extérieurs et suivis de procès.

Viennent ensuite Spawn Simony et Architects of Fear, deux récits qui ont marqué la première collaboration entre un éditeur français et Todd McFarlane. Spawn Simony, en particulier, est particulièrement réussi. L’histoire, bien qu’indépendante, reste liée à la continuité principale. Bien entendu, elle se déroule à Paris, mais sans trop appuyer sur cet élément, et offre une ambiance agréable, entre mystère occulte et thriller urbain. Le scénario, efficace et rythmé, est servi par des dessins à couper le souffle signés Aleksi Briclot. Architects of Fear, toujours illustré par Briclot, est un peu moins convaincant : l’intrigue, plus complexe et alambiquée, perd en fluidité, et nous ne sommes plus à Paris, dommage. Heureusement, le dessin reste magnifique, et ces deux récits valent le détour pour leur partie graphique.

Delcourt a eu la bonne idée d’ajouter des pages de contexte en fin de volume, expliquant la genèse de ces Spawn français et leur place dans l’histoire. Un petit plus qui permet de replonger dans l’époque où ces collaborations ont vu le jour.

Au final, même si ce volume 2 de l’intégrale Hellspawn n’était pas vraiment prévu au programme, il se révèle être une excellente pioche. Certes, aucun chapitre contenu n’est issu de la série Hellspawn à proprement parler, mais il y a une cohérence graphique qui justifie l’existence de ce tome. Les histoires sont plutôt variées, et prennent en référence d’autres séries de l’univers Spawn. Et bien entendu, les Spawn à la française sont toujours un régal à lire. Bref, si vous avez aimé le premier tome, vous devriez prendre du plaisir à découvrir celui-ci.

