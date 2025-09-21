[Review VF] La Ballade des frères Blood

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de La Ballade des frères Blood, écrit par Brian Azzarello, et dessiné par Eduardo Risso. Il est sorti le 17 septembre pour 25,50 euros.

Brian Azzarello retrouve Eduardo Risso, son collaborateur sur 100 Bullets, pour une quête violente et sauvage où les trois personnages principaux tentent de sauver ce qui reste de leur famille. Des flingues, de la vengeance... Et encore des flingues.

Le Far West de la fin du XIXe siècle. Trois enfants traversent la frontière sauvage du Texas pour secourir leur mère, kidnappée par une impitoyable troupe de hors-la-loi, qui ont aussi assassiné leur père, le pasteur du village. Tout au long de leur voyage, nos héros vont affronter l'hostilité d'une nature impitoyable, des animaux mortels, des chasseurs de primes sans foi ni loi et bien pire encore...

L’équipe de 100 bullets se retrouve le temps d’un récit complet. L’histoire est un western, et commence avec des retrouvailles de trois frères, dont l’un sort de prison. On comprendra assez vite que ce n’est pas les frères qui nous intéressent. Les frères Blood sont trois gamins qui vont tenter de survivre dans l’ouest américain, en voulant retrouver leur mère. Ce parallèle entre les deux trios de frères permet de nous montrer un bout de cette période, avec deux générations de personnages.

Si vous connaissez les auteurs, vous vous doutez que leur vision du western est très sombre et violente. C’est effectivement le cas, d’autant plus que les protagonistes sont des gosses. Les auteurs nous montrent toute la régression de l’humanité, où on ne peut faire confiance à personne. Il y a dans cette histoire, un côté Tom Sawyer à suivre des enfants dans un monde surement pas fait pour eux. Mais en bien plus violent.

Les enfants vont vivre une espèce de road trip, et vont frôler et découvrir la mort. Toute l’horreur de cette période nous est montrée comme les lynchages ou le massacre des natifs. Le narrateur de l’histoire est le cadet des frangins, ce qui nous permet de voir tout ça à hauteur d’enfant. Et eux découvrent cette horreur qu’ils n’imaginaient pas. Le récit est dur et sans pitié, mais captivant. Le contraste entre l’innocence de l’enfance et le monde adulte fait de violence est bien mis en valeur, avec notamment des adultes qui se conduisent comme des enfants, et inversement.

L’autre véritable tour de force de cet album est sa partie graphique. Les dessins de Risso sont à tomber par terre. On le savait bon, puisque déjà, il faisait des merveilles dans 100 bullets. Mais ici, il peint ses dessins, et c’est juste magnifique. La construction des planches fonctionne, et les couleurs sont superbement choisies. Les dessins nous immergent dans une excellente ambiance. Les paysages, avec la lumière du soleil, sont vraiment réussis, et on se surprend à passer du temps à les admirer. La galerie de couvertures à la fin prolonge d’ailleurs le plaisir.

Si vous aimez ces westerns crépusculaires, loin des versions optimistes d’une meilleure vie, mais plutôt les sombres, durs et peut-être plus réalistes, alors vous serez happés par cette histoire. C’est bien écrit, très bien dessiné, et la lecture ne laisse pas indifférent.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.