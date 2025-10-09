[Review VF] The Big Burn

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de The Big Burn, écrit par Joe Henderson, et dessiné par Lee Garbett. Il est sorti le 17 septembre pour 20,50 euros.

En route pour un voyage passionnant vers une version de l'Enfer tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un lieu conçu pour donner de l'espoir aux gens, afin que le diable puisse les torturer, encore et encore. Cette fois, l'enfer est un CASINO !

Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs ÂMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes.

The Big Burn est la nouvelle bande dessinée de l’équipe artistique derrière Skyward, une série en 3 tomes sortie chez Image Comics, et chez nous chez Hi Comics. Lee Garbett, le dessinateur, a un CV plus rempli que celui du scénariste, Joe Henderson. Le duo a tout de même séduit le récent éditeur DSTLRY pour qu’il puisse proposer un récit. Celui-ci est une histoire de braquage, mais avec une bonne dose de fantastique.

Au début de l’histoire, nous suivons un couple de cambrioleurs, qui vont faire le casse de trop, et vont se faire attraper par la police. Le diable leur apparaît alors, et leur propose un deal : leurs âmes contre leur liberté. Ce qu’ils acceptent. Lorsqu’Owen, le héros de l’album, découvre que l’enfer ressemble à un casino, il va alors tenter de réunir une équipe pour la braquer.

Si le pitch paraît original au premier abord, il ne l’est pas tant que ça, puisque rapidement, on se rend compte que le récit puise son inspiration à droite et à gauche. Clairement, il s’agit d’un récit de braquage proche des films de braquage. Que ce soit Ocean’s Eleven ou un autre, la narration reste dans le très classique, mais c’est l’aspect qui fonctionne le mieux dans le bouquin. Si vous aimez le genre, vous passerez un très bon moment.

La représentation de l’enfer fait un peu penser aux rêves d’Inception. Alors qu’on l’imagine souvent comme un monde irréel fait de douleurs et d’horreurs, là c’est un bête casino, très proche de la réalité. Cette vision est du coup bien opportune, puisqu’elle permet de concevoir un braquage, et donc le principe même de l’histoire. C’est un accord qu’il faut passer avec les auteurs pour apprécier l’histoire.

Au final, The Big Burn propose une histoire assez légère, mais sympathique. Certains passages vont un peu trop vite, notamment le début. Il ne prend pas assez le temps de travailler ses personnages. Du coup, le récit reste assez superficiel. La conclusion peut d’ailleurs un peu décevoir au vu des enjeux. Il y a cependant aussi de bons moments, notamment les braquages en eux-même, plutôt bien écrits. Les dessins sont corrects, mais peut-être un peu trop propres ou classiques. Ce n’est pas le comics de l’année, mais une lecture sympa.

