[Review VF] Ultramega tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 d'Ultramega, écrit et dessiné par James Harren. Il est sorti le 24 septembre pour 23,75 euros.

Après RUMBLE et BPRD L'ENFER SUR TERRE, James Harren revient pour ce 2e volet de sa série ULTRAMEGA et prouve qu'il est également un incroyable auteur complet !

Un fléau cosmique s'est propagé, transformant les gens ordinaires en kaiju hyper-violents et monstrueux. Seuls les UltraMegas, trois individus dotés de pouvoirs incroyables, peuvent faire front face à cette déferlante de destruction. Leurs batailles détruisent des villes et sèment une horreur indicible dans leur sillage. Mais est-ce une guerre qu'ils peuvent gagner?

Le tome 2 d’Ultramega est enfin là ! Le premier tome était sorti en 2022, et avait été une très bonne surprise. Pourtant, déjà à l’époque, je m’inquiétais de ne jamais avoir de suite. En effet, la publication américaine s’était arrêtée en 2021… Pourtant, fin 2024, elle a repris, et un an plus tard, voilà qu’arrive le deuxième et dernier tome de la série. Parce qu’a priori, oui, c’est terminé après cet album.

Le tome 1 se terminait sur la tête du père de Noah qui s’écrasait sur Terre. Le tome 2 reprend la suite, après un prélude sur une autre planète. Il s’agit un peu le thème de cet album, il va étendre la mythologie de la série bien au-delà de la Terre. Plusieurs éléments permettent d’éclaircir certaines choses, notamment sur la guerre entre Ultramegas et Kaijus, mais pas que. Ne vous attendez cependant pas à tout avoir compris à la fermeture de cet album. Certains points restent confus.

En fait, James Harren donne l’impression d’un peu naviguer à vue. Je ne pense pas qu’il ait construit son univers et son récit en avance pour que tout soit très cohérent à la fois dans le monde qu’il crée, et dans les thèmes et l’histoire qu’il veut raconter. En gros, c’est un peu bordélique, mais aussi très inventif, ça part un peu dans tous les sens, et donc on pardonne volontiers.

Clairement, ce qui fait la qualité d’Ultramega, ce sont les dessins et l’ambiance qui en ressort. Le mélange de violence, de gore, de trucs dégueu, et d’humour est assez unique. L’auteur a un sens du design, avec des monstres plus fous les uns que les autres. Le style puise à la fois dans le comics, et dans le manga, notamment au niveau de la Terre dévastée à la Akira, et des expressions hilarantes de personnages.

Outre le dessin en lui-même, c’est la narration et surtout la fluidité des scènes d’action qui marquent. Les dessins sont très dynamiques, et on prend un plaisir fou à feuilleter les pages. Ce tome 2 retrouve donc les qualités du premier tome, même si pour moi il reste inférieur. La possibilité d’une suite dans le tome 1 nous faisait pardonner ses éléments sans réponse. Là, ce n’est plus possible, et si la fin est une débauche d’action et de violence, elle laisse tout de même une grande place à l’interprétation. C’est peut-être un peu décevant, mais toute la série aura tout de même été une sacrée claque.

