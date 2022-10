[Review VF] Ultramega tome 1

Delcourt propose pour ce mois d’octobre une nouveauté intitulée Ultramega. Annoncé en fin d’année dernière, le premier tome est sorti hier, et la série semble très prometteuse.

L’histoire se déroule dans un monde où un mystérieux virus transforme Al éatoirement des gens en Kaiju. Pour contrebalancer, d’autres humains sont choisis par une entité cosmique pour devenir des guerriers. Lorsqu’un kaiju apparaît, ces guerriers deviennent des Ultramegas, des espèces de Bioman géant, pour les combattre Nous suivons tout particulièrement l’un des trois guerrier, un simple père de famille, fatigué par sa condition.

Le premier chapitre situe les différents éléments de l’histoire, et la crainte d’avoir une énième histoire de kaiju se dissipe rapidement. L’auteur, James Harren, est surtout connu pour ses excellents dessins, très dynamiques, que l’on a pu voir sur BPRD ou Rumble. Sur Ultramega, en plus du dessin, il s’occupe aussi du scénario, et il prouve un certain talent pour cet aspect aussi. Le premier chapitre est en effet une belle claque dans la figure.

Très bien construit, il contient quelques scènes d’action dantesques, ainsi que des rebondissements assez impressionnants. Attention tout de même, le récit est très violent. Nous sommes plus proche de L’Attaque des Titans que de Godzilla. D’ailleurs, la série est finalement assez proche de L’Attaque des Titans dans l’esprit, notamment sur la violence, et l’aspect body horror de certains passages, mais aussi sur les mystères qui entourent l’apparition des kaijus et des ultramegas.

Après le premier chapitre choc, la crainte d’une baisse de régime pour le reste de l’album est présente. Le scénariste change d’ambiance, et se rapproche plus d’Akira par exemple. Il développe son univers, et ses personnages, sans oublier de rajouter quelques très bonnes scènes d’action. La série peut être très gore, mais propose quelques passages plus légers, et parfois marrants.

Partant d’un concept simple d’un combat entre kaiju et ultramega, Harren développe tout un univers très intéressant, avec une narration maîtrisée. Si son inspiration, autant scénaristiquement qu’au niveau du dessin, est très orientée manga, elle reste aussi très comics et lovecraftien. L’auteur arrive à créer une ambiance hybride assez unique, et vraiment réussie.

L’album offre un plaisir de lecture instantané. Le dessin est excellent, à la fois dynamique et expressif. Les design des kaiju sont étonnants, dérangeants, mais aussi parfois amusant. Si le thème de l’album vous plait n’hésitez pas à vous jeter dessus, Ultramega est une réussite à tous les niveaux. Le seul vrai défaut est que plusieurs éléments scénaristiques ne sont pas résolus, et que pour le moment, la série est en pause aux Etats-Unis depuis juin 2021…