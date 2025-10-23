Un dessin animé Energon pour adultes tiré des comics Skybound

Le site Deadline partage l'information comme quoi Skybound Entertainment, la société de Robert Kirkman, s’associe à Hasbro Entertainment pour produire Energon Universe, une série animée pour adultes basée sur les comics publiés par Skybound. Joe Henderson (Lucifer) est attaché au projet en tant que scénariste et showrunner.

Cette série, qui mêle les mythologies de G.I. Joe, Transformers et Void Rivals, devrait bientôt être proposée aux acheteurs. Malgré ces licences, l'idée est vraiment de proposer du contenu adulte, dans la lignée d'Invincible. L'Energon Universe est un succès comics, avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus. Chez nous, il est publié chez Urban Comics.