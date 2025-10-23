Votre avis sur The Walking Dead: Daryl Dixon

  1. Accueil
23 Octobre 2025 par Jeff 0
Fan de l'univers de The Walking Dead, de zombies au sens large ou tout simplement des univers de Robert Kirkman, n'oubliez pas que la saison 3 de la série The Walking Dead: Daryl Dixon a été intégralement référencée sur MDCU. 

Vous pouvez donc, dès à présent, noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. 

Pour les intéressés, c'est par ici.

Si vous désirez vous procurer le premier tome de The Walking Dead et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Fiche Technique

The Walking Dead: Daryl Dixon

Saison : 3
Créée par
  • David Zabel
Synopsis

  • Daryl Dixon échoue sur une plage française. À la suite d'une blessure et d'une mauvaise rencontre il perd connaissance et se réveille dans une abbaye. Il fait la connaissance de Laurent, un jeune orphelin qui est considéré comme un messie par les sœurs de l'abbaye car celui-ci aurait prédit la venue de Daryl. À la suite de l'attaque de l'abbaye et de la mort de plusieurs nonnes, Daryl accepte à contre-cœur de protéger et d'escorter Laurent jusqu'à Paris afin de lui trouver un lieu sûr. Isabelle, la nonne qui l'accompagne dans son voyage, lui promet de l'accompagner ensuite jusqu'au Havre afin de trouver un bateau qui le ramènera aux États-Unis.


Voir la Fiche

