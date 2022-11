[Review VF] Avatar - Le destin de Tsu'Tey

Avatar est de retour ! Après la ressortie du premier film au cinéma, et avant la sortie imminente de sa suite, Delcourt nous propose découvrir les comics tirés de l’univers de James Cameron. L’éditeur commence avec Avatar - Le Destin de Tsu’Tey qui sort aujourd’hui en librairie.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les comics de la franchise Avatar sont arrivés bien après le film. Le premier est notamment un fascicule offert lors du Free Comic Book Day de 2017, soit 8 ans après la sortie du film dans les salles obscures. La première mini-série a ensuite été publiée en 2019. Cet album propose une traduction de ces titres. Pour information, les autres mini-séries sont sorties en 2021 et 2022 (il dévrait y en avoir 10 au total), et Delcourt prévoit leur publication. Aux États-Unis, ces comics sortent chez Dark Horse, comme l’était Star Wars par exemple avant de retourner chez Marvel.

L’album débute par la mini-série Le Destin de Tsu’Tey, écrite par Sherri L. Smith. Delcourt précise dès le début que cet album est basé sur les évènements du films. Tsu-Tey en est d’ailleurs un personnage important du long-métrage, puisqu’il se sent menacé par l’arrivée de Jake Sully dans sa tribu, et lui sert un peu de « rival ». Du coup, l’histoire qui nous est proposée ici permet de développer le personnage et son ressenti. Nous allons avoir principalement son point de vue sur ce qui se passe dans le film.

Autant prévenir de suite, comme le souligne Delcourt, cet album n’a pas d’intérêt si le film n’a pas été vu avant. Déjà, nous sommes en immersion directe dans la tribu Omatikaya. Beaucoup de termes Na’vi sont utilisés (le glossaire en fin d'album est d’ailleurs bien pratique), et des éléments de leur culture peuvent être compliqués à aborder sans les notions données dans le film. De plus, de nombreux passages du films nous sont montrés, mais un peu brut d’explication. Il faut donc bien avoir en tête le déroulé du film avant sa lecture.

Du coup, le timing de Delcourt ne pouvait pas mieux tomber. Ce récit peut être considéré comme un bonus du film, qui permet de le voir d’un autre point de vue. Il n’apporte cependant rien à l’univers. Nous suivons la formation que donne Tsu’Tey aux jeunes Na’vis, mais la plupart des informations sur la tribu sont connues par la formation de Jake dans le film. Cependant, si vous êtes un fan inconditionnel du film, cette histoire permet de prolonger le plaisir, et de se replonger dans ce bel univers.

Au dessin, Jan Duursema fait du bon travail. Lors des plans rapprochés, les personnages se reconnaissent, mais ça devient plus compliqué sur les plans larges. Il est parfois difficile de comprendre qui est qui, ce qu’il se passe sur certaines scènes. Dans la même lignée, l’album contient à la fin le comics offert pour le FCBD. Cette histoire développe la façon dont Jake se lie au Leonoptryx. Elle est plutôt agréable à lire bien qu’anecdotique. Cette fois, les dessins sont de Doug Weatley, et sont plutôt réussis. Les dessinateurs ont aussi œuvré sur des titres Star Wars, et Avatar, par cet album, semble suivre la lignée de l’univers étendu de Dark Horse. A voir ce que donnera la suite.