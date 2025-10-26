[Review VF] Avatar - S'adapter ou mourir

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit d'Avatar - S'adapter ou mourir, écrit par Corinna Bechko, et dessiné par Beni R. Lobel. Il est sorti le 1er octobre pour 16,95 euros.

Alors qu'AVATAR 3 sort au cinéma en décembre, cet album propose une préquelle au premier film de James Cameron. Une belle occasion d'approfondir les événements non dits des films.

Des années après l'avènement du programme Avatar sur Pandora, la pression pour combler le fossé entre les humains et les Na'vi a atteint son paroxysme. Le Dr Grace Augustine réalise que la meilleure façon d'apaiser les tensions est d'apprendre les uns des autres. Elle entame des négociations pour ouvrir une école pour les enfants Na'vi du clan Omatikaya, afin de parvenir à une paix durable.

Les comics Avatar tentent d’étoffer un univers qui reste relativement superficiel. Pour ce faire, ils vont se situer autour des films. Après le préquel d’Avatar 2 mais pas vraiment, le point de vue différent et la suite directe du premier film, voici S’adapter ou mourir, le préquel d’Avatar premier du nom. Le personnage de Grace Augustine, jouée Sigourney Weaver, est très important dans les films, et elle se trouve au centre de cet album. Dans le premier film, elle fait mention de la relation qu’elle a établie avec les Na’vis, et notamment la création d’une école. C’est en partie ce que raconte ce comics.

Dans cette histoire, les relations entre humains et Na’vis sont assez récentes. Neytiri est une enfant pour donner une idée de l’époque. Le début de l’album est vraiment intéressant, car il raconte quelque chose de concret par rapport aux films. Même si la thématique est toujours la même, à savoir les relations difficiles entre les colons et les autochtones, il est intéressant de découvrir une part du passé de cette relation.

Rapidement, le scénario va partir sur autre chose. Les enfants Na’vis commencent à tomber malade. Forcément, ils pensent que la maladie vient des humains, ce qui crée des tensions. L’idée est excellente, puisqu’elle permet un parallèle avec les colonisations européennes, et les carnages que provoquaient leurs maladies. Malheureusement, à aucun moment cet aspect n’est réellement exploité, et c’est bien dommage.

Du coup, on reste dans les clous, et la seule thèse est qu’il faut travailler la relation humain/Na’vi pour pouvoir avancer. L’écriture, assez pauvre, nous montre donc des discussions sans fin entre les deux peuples, et qui tournent un peu en rond. Le récit devient assez poussif, avec une pseudo-science peu crédible. On est déçu, car il y avait le potentiel de proposer enfin un comics Avatar pertinent.

Finalement, rien de bien révolutionnaire ici. On reste dans les traces des films sans rien proposer de plus, à croire que cet univers est incapable d’aller au-delà du premier film. Le dessin est correct, sans être incroyable. Encore une fois, si vous êtes fan de l’univers, nul doute que vous passerez un bon moment de lecture, notamment parce qu’il montre le personnage peut-être le plus passionnant de cet univers : Grace. L’ambiance reste de plus proche des films, et très colorée.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.