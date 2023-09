[Review VF] Avatar - Le Champ Céleste tome 3/3

Le tome 3 d’Avatar - Le Champ Céleste est aussi le dernier de la mini-série, et la conclusion d’une saga qui aurait pu être le scénario du deuxième film de la franchise de James Cameron. Pour mieux comprendre les détails de cette histoire, vous pouvez relire la critique du tome 1 et celle du tome 2.

Cet album débute très dynamiquement, puisque l’action était déjà bien engagée dans le tome précédent. Fini l’espace, on retourne sur Pandora, où les humains retiennent captifs les enfants de Jake Sully. Avec l’aide de Spider, les marmots arrivent à s’échapper, et s’en suit une course-poursuite effrénée. Comme les films, Le Champ Céleste se finit donc dans un condensé d’action. L’album se lit d’une traite : très peu de texte pour ralentir le rythme, on fonce vers la fin.

Le problème, c’est que ces combats entre humains et Na’vis, dans la jungle de Pandora, rappellent un peu trop le premier film. Cet album nous fait donc réaliser en partie pourquoi ce scénario n’a finalement pas été retenu pour le film. Il n’y a rien de vraiment neuf dans ce tome 3 qui ne soit pas dans le premier long-métrage. Enfin si, il y a les enfants pris pour cibles, et des chien-robots pour les traquer. Le reste est classique : les vaisseaux, les équipements AMP, les ikrans, etc.

Il manque aussi sérieusement d’un antagoniste, et on comprend mieux le retour de Quaritch dans La Voie de l’eau. Par contre, ce qui ne change pas vraiment, c’est l’ouverture de la conclusion. Ce scénario semble prévoir déjà les suites à venir. Il y a du coup des choses qui restent en suspens. Les deux premiers tomes introduisaient des éléments au niveau planétaire, la conclusion se fait au niveau de la famille Sully.

Pour les dessins, deux nouveaux artistes arrivent, chacun s’occupant d’une moitié de l’album, et il y a du mieux. Agustin Padilla a un style plus marqué que les autres, et il est plutôt chouette, même s’il se perd un peu dans la narration. Le deuxième, Miguel Angel Ruiz, s’en sort un peu mieux dans son storytelling, mais son style est moins engageant. Malheureusement, le problème de narration des précédents tomes est encore en grande partie présent, ce qui nuit à la lecture des scènes d’action. Ce qui est dommage puisqu’il n’y a que ça dans ce tome.

Au final, Le Champ céleste est une série correcte sans plus. Le premier album ne s’éloigne pas assez du deuxième film, et le troisième pas assez du premier film. Le tome 2 est clairement le plus original et le plus réussi. En tout cas, cette trilogie permet de profiter du scénario que Cameron a rejeté, et de mieux comprendre les choix qu’il a finalement fait pour son film. Les fans de l’univers y trouveront donc sûrement leur compte sur ce point-là.