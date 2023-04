[Review VF] Avatar - Le Champ Céleste tome 2/3

Avatar et son univers reviennent en comics pour le deuxième tome de la série Le Champ Céleste. Celle-ci sert à la fois de préquel et de version alternative du deuxième film de James Cameron. Ce tome 2 est aussi l’avant-dernier de ce qui sera une trilogie.

Comme ce tome 2 n’est rien de moins que la suite du tome 1, je vous invite à jeter un oeil sur sa critique si vous ne l’avez pas lu. Une bonne partie de ce premier album était commun au film Avatar : La voie de l’eau. Il se terminait avec le retour de la RDA, et un ultimatum a divisé les habitants de Pandora. Certains décident de fuir, d’autres de combattre. Jake et Neytiri se prépare à se battre, et envoient leurs enfants se planquer. Dernière précision qui tranche radicalement avec le film : la bataille qui se profile va se dérouler dans l’espace.

Si nous pouvions regretter la redondance entre le premier tome et La voie de l’eau, ce deuxième album n’a plus ce défaut, puisqu’il n’a plus rien à voir avec le film. L’album se focalise principalement sur le combat dans l’espace, avec une tactique des Na’vis en sous-nombre. Nous ne savons rien de ce plan, et la négociation entre Jake et la RDA permet de créer une certaine tension plutôt réussie. Sans connaître précisément leur approche, la voie s’ouvre sur diverses surprises, permettant de dynamiser un scénario finalement simple, comme souvent avec Avatar.

Trois dessinateurs se succèdent sur l’album. Le premier quart du livre est géré par Diego Galindo, le deuxième par Gabriel Guzman et la dernière moitié par George Quadros. Si les styles différent légèrement, ils restent tout de même assez homogènes. La qualité globale est malheureusement décevante. Le problème se situe principalement au niveau du storytelling pas toujours clair. C’est d’autant plus frustrant que l’aspect visuel est la principale qualité des films.

L’album nous montre beaucoup d’action, puisque la bataille est vraiment au centre de l’histoire. Le choix a été fait de nous montrer l’action, sans la décrire, ce qui est louable et proche du cinéma. La lecture n’est cependant pas toujours claire, et la compréhension de certaines scènes en pâtit. On se rend compte de l’ampleur qu’aurait pu prendre cette bataille dans un film, et la version comics déçoit d’autant plus. Il reste tout de même la qualité principale de la série : nous montrer ce qu’aurait pu être Avatar 2 si ce scénario de Cameron avait été gardé. Et juste pour ça, c’est un indispensable pour les fans de cet univers.