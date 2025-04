[Review VF] BPRD - L'Enfer sur terre - Intégrale tome 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 1 de l'intégrale BPRD - L'Enfer sur terre, écrit par John Arcudi et Mike Mignola, et dessiné par Guy Davis et Tyler Crook. Il est sorti le 16 avril pour 39,95 euros. Il contient les titres US BPRD Hell on Earth volumes 1 à 3.

Cette suite directe de la saga BPRD, créée par Mike Mignola, est écrite par John Arcudi et mise en images par Guy Davis, Ryan Sook, Duncan Fegredo et Tyler Crook.

Le Fléau des Grenouilles a été éradiqué, mais la Terre en est changée à jamais. Le B.P.R.D. poursuit son combat contre de terribles monstres et des humains souvent plus dangereux encore, que ce soient les membres d'un culte ou des zombies infestant une ville Russe ravagée.

En 2021, Delcourt commençait la réédition en intégrale de la série BPRD qui avait été initialement publiée avec le découpage des TPB américain. Le quatrième et dernier tome était sorti en 2023. Pour la première édition de BPRD L’Enfer sur Terre, le format était différent, puisque chaque album contenait l’équivalent de 2 TPB américains. Cette nouvelle édition proposée par Delcourt permet de poursuivre les intégrales BPRD, avec un découpage augmenté. En effet, désormais, chaque tome de BPRD L’Enfer sur Terre contient l’équivalent de 3 TPB américains, soit 1,5 tome de la version précédente. Cette réédition était nécessaire, car la première édition est désormais introuvable.

Cette nouvelle version de la série reste tout de même assez proche de la précédente. Outre un nombre de pages plus importants, on notera que le dos de l’album est maintenant rond, alors qu’il était carré avant. Au niveau du contenu, il n’y a pas de chamboulement, pas de bonus complémentaire qui justifierait l’achat pour ceux qui possèdent la première version. Du coup, si vous avez déjà la série BPRD L’Enfer sur Terre, circulez, cet album n’est pas pour vous.

Comme son nom l’indique, suite aux évènements survenus lors de la série BPRD, la Terre subit des dérèglements et l’apparition de créatures. S’il est possible de commencer l’aventure par cet album, il est tout de même recommandé d’avoir lu BPRD avant. En effet, Delcourt ne rentre pas dans les détails des évènements ayant conduit à cette situation. L’éditeur fait quand même un rapide point sur la situation et sur les personnages, mais pour un tome 1, on aurait aimé un peu plus.

En tout, l’album contient 4 histoires. Elles permettent toutes de montrer l’état de la planète, en suivant différents membres du BPRD dans leurs missions. Les récits sont prenants, et font avancer la caractérisation des personnages récurrents. Un monde post-apocalyptique se découvre, avec de grandes villes dévastées, des créatures de toutes tailles qui arpentent le globe, et des migrations de gens qui essaient de survivre. Des choses étranges se passent, et des religions se créent. La variété de personnages et de situations est appréciable. Il y a des moments très action, et d’autres plus intimes.

Si vous avez aimez la série BPRD, il faut continuer. L’ambiance est toujours aussi excellente et la narration aussi maitrisée. Le dessin peut sembler un peu trop cartoon, mais le découpage est très bon, et la lecture vraiment accrocheuse. BPRD est une grande série, qui complète extrêmement bien les aventures de Hellboy. Si vous aimez les ambiances lovecraftienne, je recommande fortement la lecture, en commençant par les intégrales BPRD !