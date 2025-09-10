[Review VF] Les Soeurs Seasons Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Les Soeurs Seasons Tome 1, écrit par Rick Remender et dessiné par Paul Azaceta. Il sort le 12 septembre pour 20,50 euros. Il contient les titres US The Seasons #1-4.

Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?

Pardon, M Leopold ! J'ai besoin de cette lettre qui est sur votre visage !

Rick Remender nous propose intriguant et ce pour deux raisons. Intriguant de par le contenu et intriguant de par l'absence de contenu. Entendez par là que dans ce premier tome, nous avons surtout une description des quatre personnages (des quatre soeurs Seasons donc). Tantôt montré, tantôt clairement expliqué, les différentes planches n'en prennent pas moins la même direction : la description. Il y a bien le cirque, effrayant au possible, qui offre énormément de possibilités mais, ici encore, il est assez difficile de se projeter.

Dans un sens, c'est aussi ça, la force du récit. Niveau contenu, on est encore dans le flou et pourtant, on dévore les pages. La narration est changeante et déroutante, les dialogues rapides, les personnages attachants et l'ambiance générale est complètement dingue.

On notera néanmoins que cette critique est loin d'être un avis définitif et pour cause, une fois le premier tome terminé, on ne sait toujours pas vers quoi on se dirige avec exactitude. C'est prometteur, on va donc laisser le bénéfice du doute. Mais il est vraiment difficile de se projeter quant à la suite de l'intrigue.

Quelque chose va arriver en Nouvelle Gaulia, quelque chose de grave et, au risque de me fourvoyer en platitude... de malfaisant.

Pour ce qui est de la partie graphique, c'est atypique. Coloré. Déluré. Cartoonesque. Mignon. Les adjectifs me manquent. Il s'agit de dessins et d'une colorisation qui ont le chic pour t'envoyer immédiatement vers l'onirique. A première vue, on pourrait trouver une certaine épuration mais les planches dégagent bien plus de détails et de force qu'il n'y paraît. Un voyage assez incroyable qui méritait bien le grand format d'Urban, effectivement.

En bonus, vous trouverez les carnets de croquis.

Si vous désirez ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez vous le procurer en cliquant ici.