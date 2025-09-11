[Review VF] Superman, la chute de Camelot

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman, la chute de Camelot, écrit par Kurt Busiek et dessiné Carlos Pacheco. Il sort le 12 septembre pour 24 euros. Il contient les titres US Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13.

Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !

Toi. Messire Superman, l'extraterrestre. Tu n'es qu'un idiot. Réalises-tu seulement ce que ces incessantes échauffourées risquent de déclencher ? Tu ferais mieux de cesser sur-le-champ.

La chute de Camelot reprend une idée assez ancienne et remise au goût du jour et adapté pour Superman : la notion d'équilibre. Le grand équilibre. Celui que l'on se représente avec une gigantesque balance avec d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Une balance qui, selon la théorie reprise ici, doit être équilibrée. Aussi, que se passe-t-il lorsque Superman bat un super-vilain ? Le mal recule, la balance penche du bon côté donc une menace plus grande arrive. Que se passe-t-il lorsqu'il repousse cette menace ? Le mal recule encore, la balance penche d'autant du bon côté et une menace plus grande encore se prépare afin de rétablir l'équilibre. Ici, tout tourne donc autour de cette notion d'équilibre par l'intérmédiaire du personnage d'Arion qui met en garde Superman. Pour lui, tout mène irrémédiablement à Camelot (soit la fin, l'effondrement). Pour lui, Superman n'a pas le choix, il doit arrêter d'intervenir et laisser la prochaine catastrophe faire son oeuvre. Sacrifier des millions d'innocents pour mettre fin au cycle, rééquilibrer la balance et sauver l'humanité dans son ensemble. Superman n'étant pas d'accord, Arion participe à la mise en place de la nouvelle menace.

L'oeuvre est superbe et le récit maitrisé. Le principe est parfaitement exploité et permet quelques rebondissements mais, surtout, beaucoup d'échanges intéressants sur le sujet. A ce titre, on ne peut que souligner la qualité des dialogues. Les scènes provenant du futur hypothétique sont également efficaces et, je dirais même, marquantes, bien que les changements temporels soient brusques. On peut partir du principe qu'il y a un message derrière cette décision, que ce terrible futur arrivera bientôt et sans prévenir mais cela n'en reste pas moins particuièrement perturbant.

Le seul point négatif que je trouve à ce récit et le fait que l'on détourne l'idée directrice du récit pour finir avec un "Arion a raison mais ce n'est qu'une possibilité". A titre tout-à-fait personnel, j'aurai préféré que l'on ne change pas de cap en cours de route quitte à avoir un message plus pessimiste. Cela dit, je peux comprendre que cela n'ait pas été mis en avant. Superman et l'espoir vont de pair, c'est bien connu.

Pour finir du côté du comics pur et dur, on notera également les nombreuses qualités de l'interlude "Ange Gardien". Oui, il est assez HS par rapport à l'ensemble du titre et pourtant... qu'est-ce qu'il est bon !

Tout ce qu'il y a autour de l'ouvrage est également particulièrement intéressant. Ainsi, on apprend que DC a avant tout contacter Pacheco et que c'est le dessinateur qui a amené Kurt Busiek sur le projet. Busiek qui, de son côté, a adapté une histoire qu'il avait à la base en tête pour la Justice League. C'est également dans ces lignes que Busiek déclare que son ami lui manque... Le genre d'envers du décor touchant et toujours intéressant à lire.

Il n'y a pas d'autre choix. Tu dois abandonner, Superman. Pour que l'humanité survive... tu dois laisser cette civilisation périr !

Pour ce qui est de la partie graphique, Carlos Pacheco est vraiment en grande forme. Que cela soit dans les scènes d'action ou les scènes plus posées, les visages ou les immeubles, les créatures ou notre Superman, tout est de qualité. Même chose pour les scènes provenant du futur hypothétique qui permettent pas mal de possibilités et dans lesquelles il se lâche pour notre plus grand plaisir. Petite mention spéciale également pour le design des nouveaux personnages.

En bonus, vous trouverez un avants-propos et le détail des numéros par Kurt Busiek, une introduction d'Urban Comics ainsi que les travaux de recherche de Pacheco. En somme... une belle édition !

