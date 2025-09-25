[Review VF] Wonder Woman / Harley Quinn : La souffrance et le don

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Wonder Woman / Harley Quinn : La souffrance et le don. Ecrit par Sylvain Runberg et dessiné par Miki Montllo, il sort ce samedi 26 septembre pour 20,50. Il s'agit du premier ouvrage de collection DC Créations et est, à ce titre, inédit aux Etats-Unis.

La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de dire quelques mots sur cette nouvelle collection. DC Créations, qu'est-ce que c'est ? Dans un sens, il s'agit de la suite logique de Superman - The World / Batman - The World à savoir DC Comics qui prête ses personnages et les auteurs européens qui s'amusent avec eux. Le résultat final fait un peu penser à Saint Seiya - Time Odyssey c'est-à-dire que nous avons un univers autre que franco-belge, plutôt bien respecté, mais bien transposé sur un format franco-belge.

Et si les Dieux nous ont rendues stériles... c'est pour s'assurer que nous ne perdions pas de vue notre destinée, la voie des guerrières immortelles.

Wonder Woman / Harley Quinn : La souffrance et le don a le mérite de proposer quelque chose de très différent. Est-ce vraiment dû au fait que Runberg soit français ? Oui... et non. La nationalité importe peu mais le format choisi, lui, apporte beaucoup. Avec ce format qui diffère de celui de la BD américaine, c'est toute la structure du livre qui a été repensée. Au lieu d'avoir un ouvrage divisé en plusieurs parties (numéros / issues) avec un twist à chaque fin de numéro avant de conclure de manière plus ou moins réussie, vous avez ici une aventure qui forme un tout. Entendez par là que vous n'avez pas ce sentiment de chapitrage. Vous avez un début, une fin et au centre : une enquête, des rebondissements et, on pourrait même dire, quelques révélations bien sympas. Cette approche offre une certaine liberté et permet d'avoir un suspense mieux maîtrisé. Entendez par là que les rebondissements sont placés à des endroits jugés bons pour le récit par le scénariste et non pas parce qu'un chapitre s'achève et qu'il est temps de donner quelque chose au lecteur pour lui donner envie d'acheter le numéro suivant.

Concernant le scénario en lui-même, il est très bien ficelé. Car si le point de départ semble être le fait qu'une Amazone se retrouve enceinte, il ne s'agit finalement que de l'un des trois-quatre éléments particulièrement intriguants qui n'auront de cesse de s'entremêler avant de se rejoindre dans un final explosif. Tout ceci est également possible grâce au postulat de départ : la revisite l'histoire des Amazones. C'est parce que la question "Qui sont les Amazones ?" est au centre de l'ouvrage que les retournements de situation parviennent à prendre une proportion assez délirante.

Pour finir, on soulignera également les nombreux thèmes abordés par l'auteur ainsi que les nombreuses questions soulevées tout au long de l'ouvrage. Car si les thèmes du féminisme et de la sécurité sont de grands classiques de l'univers de Wonder Woman, il est plus rare d'avoir un sujet plus politique en toile de fond (surtout avec une aussi belle maîtrise du sujet). Il s'agit clairement du genre d'oeuvre sur lequel il faut poser plusieurs regards, ce qui est toujours appréciable.

Wow... quel accueil ! Je peux vraiment lire la joie sur ton visage, Diana-chou...

Pour ce qui est du dessin de Miki Montllo, il s'agit clairement d'une approche différente de celle que nous avons l'habitude de voir, ce qui n'est en aucun cas un mal. Les personnages de Wonder Woman et Harley Quinn sont maîtrisés. D'un côté, WW dégage de la force, de la grandeur et de l'autre, nous avons une Quinn fragile qui doit remonter la pente tout en proposant un joli panel de mimiques. Le découpage est intelligent, la mise en scène soignée et le choix des couleurs intéressant. Il s'agit d'une excellente surprise. Comme on dirait chez nous : Joder... que bien lo has dibujado, amigo ! Vaya talento !

