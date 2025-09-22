Urban Comics repousse la date de sortie de Batman : Silence 2

  1. Accueil
22 Septembre 2025 par Jeff 0 urban comics
Suite logique des gros retards de la publication US, l'éditeur français Urban Comics, qui pour une fois s'était calqué sur la publication US, a annoncé à son retour un retard dans la publication française.

A présent, le cinquième numéro de Batman : Silence 2 est prévu pour le 30 janvier tandis que le sixième est prévu pour le 27 février. Quant à l'intégrale, il faudra attendre jusqu'au 17 avril.

Toujours côté retard, l'éditeur a également annoncé du retard pour New History of the DC Universe #3 (à présent prévu pour le 30 janvier), New History of the DC Universe #4 (à présent prévu pour le 27 février) et Batman Le dernier Halloween (à présent prévu pour février 2026).

