Le Batman Day, ça continue sur BDFugue !

Et il n'y a pas que Gotham by Gaslight qui est proposé !

Le Batman Day, c'était hier. Mais qui a dit que la fête était terminée ? Vous l'aurez compris, il est toujours possible d'obtenir Gotham by Gaslight pour 2 Batman achetés sur BD Fugue. MAIS, et croyez-moi, c'est un très joli MAIS, il est également possible d'obtenir d'autres titres Batman en ajoutant un simple code à votre commande.

Cela se passera ici : https://www.bdfugue.com/serie/batman

Seront proposés :

Le collector 2025 ("Gotham by Gaslight") pour 2 batman achetés - CODE : BATMANDAY25

Mais aussi :

Le collector 2024 ("Mad Love") pour 2 batman achetés - CODE : BATMANDAY24

Le collector 2023 ("Batman / Superman") pour 2 batman achetés - CODE : BATMANDAY23

Le collector 2022 ("Ego") pour 2 batman achetés - CODE : BATMANDAY22

Les 4 collectors ci-dessus pour 8 batman achetés - CODE : JOKER

Évidemment, tout cela dans la limite des stocks disponibles.

L'opération n'est pas valable sur les petits prix comme https://www.bdfugue.com/batman-silence-2-tome-3-ed-noir-blanc

Il reste également des Batman Imposter en N&B pour 2 Black Label achetés.

C'est ici : https://www.bdfugue.com/editeur/urban-comics/dc-black-label#ref=185

C'est actif - CODE : IMPOSTER

Pour rappel, BD Fugue est un réseau de librairies indépendantes. En achetant chez eux, vous soutenez bel et bien les librairies indépendantes. Dans le même ordre d'idée, en passant commande chez eux en passant par nos liens , vous soutenez par la même occasion MDCU. Un petit plus qui permet au site internet de continuer de vous proposer du contenu de qualité.

Bon dimanche à tous !