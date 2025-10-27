Supergirl trouvera l'amour au mois de janvier

DC Comics vient d'annoncer un nouveau numéro autour de Supergirl pour le mois de janvier. Intitulé DC'S Supergirl Next Door, son principe est simple : Supergirl a trouvé l'amour. Le numéro est écrit par Nathan Fairbairn, CRC Payne, Rosie Knight, Doraro Quick, Nicole Maines, Sarah Kuhn, Dave Wielgosz, entre autres tandis qu'il est dessiné par Paulina Ganucheau, Arielle Jovellanos, Rafael Perez et Michael Shelfer, entre autres. La covera sera d'Amy Reeder. Voici le synopsis :

Kara a quelque chose de spécial. Elle est naturellement cool, adorée de tous et sublime avec une cape – elle a vraiment tout pour elle ! Elle aurait pu avoir cinquante premiers rendez-vous en une minute, mais l'amour n'était pas dans ses plans… jusqu'à maintenant ! Dans cette nouvelle anthologie torride, rejoignez Supergirl et une pléiade de héros et de méchants amoureux qui se lancent courageusement dans leur quête de l'amour, même s'il faut pour cela passer par tous les clichés des comédies romantiques. Difficile de trouver dix choses à détester dans ce livre, alors procurez-vous-le pour la Saint-Valentin et placez-le sur votre étagère à côté de tous vos livres préférés !

Sortie le 28 janvier pour 4.99$.