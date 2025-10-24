Tom King se retire de la série Wonder Woman pour se concentrer sur le prochain gros arc

Tom King se retire. Mais il est loin d'en avoir fini !

Petite news rapide pour signaler que Tom King et Daniel Sampere vont laisser leur place d'équipe créative du titre Wonder Woman à partir du numéro #28. Par contre, il ne s'agit là que d'un retrait temporaire. King et Sampere comptent bien revenir ! Voici ce que ce dernier a déclaré :

Nous allons faire une petite pause après le 28 afin de nous focaliser sur notre prochain gros arc :). Clairement, on est très loin d'en avoir terminé.

Seront-ils de retour au mois de mars pour DC Next Level ? Les paris sont ouverts ! En attendant, comptez sur Stephanie Williams et Jeff Spokes pour prendre le relais sur la série Wonder Woman dès le mois de janvier et durant un laps de temps encore non précisé.