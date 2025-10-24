Tom King se retire de la série Wonder Woman pour se concentrer sur le prochain gros arc

Petite news rapide pour signaler que Tom King et Daniel Sampere vont laisser leur place d'équipe créative du titre Wonder Woman à partir du numéro #28. Par contre, il ne s'agit là que d'un retrait temporaire. King et Sampere comptent bien revenir ! Voici ce que ce dernier a déclaré :
Nous allons faire une petite pause après le 28 afin de nous focaliser sur notre prochain gros arc :). Clairement, on est très loin d'en avoir terminé.
Seront-ils de retour au mois de mars pour DC Next Level ? Les paris sont ouverts ! En attendant, comptez sur Stephanie Williams et Jeff Spokes pour prendre le relais sur la série Wonder Woman dès le mois de janvier et durant un laps de temps encore non précisé.
