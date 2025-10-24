DC Studios a enregistré Salvation Run en titre de film

Vous n'avez pas vu Peacemaker ? Vous n'avez pas suivi l'actualité ? Pas de problème, on va vous faire un petit recap ! Attention, nous allons donc parler des derniers épisodes diffusés de Peacemaker. Si vous ne les avez pas encore vu et que vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Durant la saison 2 de Peacemaker, nous avons pu assister à la montée en puissance de Rick Flag et donc, du gouvernement. Le twist final reprend l'idée développée dans le comics "Salvation Run" dans lequel une planète est utilisée en tant que planète-prison pour les méta-humains qui ne respectent pas les règles. Qu'est-ce que cette planète a de si spécial ? En réalité, elle est parfaitement vivable et il y a... ben rien, justement. C'est à toi de te débrouiller. Il s'agit d'une planète "vierge". Lors du dernier épisode de Peacemaker, c'est le sort subi par Chris Smith.

Si ce twist avait été bien relativisé par rapport à un James Gunn qui en avait fait des caisses, ce dernier, visiblement, n'a pas changé d'avis : le récit autour de Salvation est important. Et pour cause, nous apprenons aujourd'hui que ce dernier a carrément enregistré "salvation run" en tant que nom pour un film.

Autrement dit, il n'a peut-être pas exagéré lorsqu'il disait que la fin de Peacemaker était énorme ET importante. Reste à savoir si le public va le voir de cet oeil avec cette annonce d'un film Salvation Run.

