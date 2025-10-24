James Gunn s'exprime sur l'absence de DC Studios des évènements tels que la San Diego Comic Con

S'il y a bien quelqu'un qui a brillé par son absence lors de la San Diego Comic Con ET la New-York Comic Con, c'est bien DC Studios. Il y a peu, James Gunn est revenu sur ces absences. Visiblement, cela ne sera pas systématique... mais il vaudrait mieux s'y abituer tout de même. Voici ce qu'il a déclaré :

Je pense que c'est du cas par cas. Cela dépend de la situation, tout simplement. Parfois, il est vraiment bénéfique d'aller à la Comic Con, de dépenser des millions de dollars et de vendre une idée, surtout quand on a une excellente bande-annonce. Mais d'autres fois, je publie une photo de la couverture du scénario sur Instagram pour zéro dollar, et c'est tout aussi efficace ; cela génère autant de discussion. Donc, il faut toujours se demander : 'Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent ?'. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je n'ai tout simplement pas beaucoup de temps. Je vis en Géorgie, je vais prendre l'avion pour la Comic-Con pendant ces jours qui pourraient être consacrés à une autre version de 'Man of Tomorrow'. Ce qui compte pour moi à la fin de la journée, c'est la qualité.

Voilà ce qui s'appelle "parler sans détour". Comprenez-vous le point de vue de James Gunn ?

