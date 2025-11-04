Madame Web est un énorme succès en streaming et pousserait Sony à changer de direction

La vie est pleine de surprises.

Madame Web s'est cassé la gueule comme rarement on se casse la gueule au cinéma. Pour rappel, il avait réalisé 100.3 millions de dollars de recettes et un score de 12% de Rotten Tomatoes. On parle donc, de l'avis de près de neuf personnes sur dix, d'une bonne grosse daube comme on en fait rarement.

Et pourtant, le film a cartonné une fois passé au streaming. Sur Netflix, il est resté numéro 1 dans plusieurs pays au point de devenir l'un des plus gros succès de la plateforme pour l'année 2024 et LE plus gros succès de Sony au sens large.

Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que selon Bloomberg, cette "surprise" (qui n'est pas un cas totalement isolé non plus), pousserait Sony à vouloir changer de stratégie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en l'état, Sony est perdant.

Aujourd'hui, Netflix verse de l'argent basé sur les performances du film au box-office mondial. Pour Madame Web, Netflix a donc, sans doute, pu se contenter de payer l'apéro à Ravi Ahuja, le président de Sony Pictures, plutôt que de verser une grosse somme d'argent. A l'avenir, Sony aimerait que son partenaire de streaming fassee preuve de plus de transparence en terme de chiffres afin que cela entre en ligne de compte dans leurs indicateurs.

Toujours selon Bloomberg, Sony ne serait pas non plus contre le fait d'avoir une certaine protection, une certaine garantie, si les ventes de billets de cinéma continuent de diminuer.