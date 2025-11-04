Marvel confirme Scarlet Witch en nouvelle Sorcière Suprême du Marvel Universe

La surprise de Marvel qui n'en était pas une

Suite à la défaite finale de Doom lors de l'event One World Under Doom, le poste de Sorcier Suprême est laissé vacant. Il y a peu, Marvel a finalement confirmé qui serait le personnage qui prendrait le relais. Pourquoi parle-t-on de confirmation ? Tout simplement parce que, comme l'a souligné plusieurs sites américains, Marvel avait beau vouloir jouer la carte du suspense, son propre site internet mettait Steve Orlando en tant que scénariste de la future série Sorcerer Supreme. Or, il s'agit du scénariste de Scarlet Witch depuis un bon moment. Bref, "la boulette", comme on dit.

Quoi qu'il en soit, l'éditeur rend "officielle" la chose en dévoilant les covers des trois premiers numéros de la série Sorcerer Supreme. Vous les trouverez en fin de news.

Le premier numéro sortira le mois prochain. Nous y retrouverons Bernard Chang au dessin.