La preview du Year One de la JSA se dévoile

Les premiers jours de la JSA sont explorés

Cela avait été teasé dès le mois d'août. Demain, nous aurons droit au début à un tout nouvel arc pour la série JSA de Jeff Lemire et Gavin Guidry et pas n'importe lequel puisqu'il s'agira d'un Year One (autrement dit, un arc qui se focalisera sur les premiers jours de la JSA).

Le synopsis est toujours aussi succinct :

UN NOUVEL ARC COMMENCE ICI ! Les premiers jours de la JSA sont explorés alors que nous assistons à la formation de la première super-équipe au monde ! JSA Année Un commence ici !

Par contre, à présent, nous avons également les premières planches. Les voici :

Pour rappel, JSA #13 sortira dès demain pour 3.99$.