  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] DC KO: Knightfight #1

[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

04 Novembre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

La preview VO de DC KO: Knightfight #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson et est dessiné par Dan Mora. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 5 novembre pour 3.99$. Le numéro est lié à l'event DC KO.

LES SUPERSTARS JOSHUA WILLIAMSON ET DAN MORA TESTENT BATMAN COMME JAMAIS AUPARAVANT ! Vivez l'épopée de Batman lors de l'explosif événement DC K.O. ! Le Chevalier Noir est obligé d'emprunter un chemin différent dans le tournoi pour le Cœur d'Apokolips – un chemin qui a transformé Gotham en une arène mortelle où Batman doit affronter les Batmen du futur ! Qui sont ces Batmen ? Restez à l'écoute pour le découvrir ! Préparez-vous pour le plus grand combat de la vie de Batman dans cette mini-série crossover extravagante !

 

 

  

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
La preview du Year One de la JSA se dévoile

La preview du Year One de la JSA se dévoile

04 Novembre 2025

Les premiers jours de la JSA sont explorés

Absolute Batman Annual 2025 se revend jusqu'à cinq fois son prix d'achat sur ebay

Absolute Batman Annual 2025 se revend jusqu'à cinq fois son prix d'achat sur ebay

04 Novembre 2025

Un numéro qui va entrer dans la légende ?

Une image de Jared Leto en Joker pour le Justice League de Zack Snyder

Une image de Jared Leto en Joker pour le Justice League de Zack Snyder

04 Novembre 2025

Pas de quoi s'emballer cela dit

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire