[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

La preview VO de DC KO: Knightfight #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson et est dessiné par Dan Mora. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 5 novembre pour 3.99$. Le numéro est lié à l'event DC KO.

LES SUPERSTARS JOSHUA WILLIAMSON ET DAN MORA TESTENT BATMAN COMME JAMAIS AUPARAVANT ! Vivez l'épopée de Batman lors de l'explosif événement DC K.O. ! Le Chevalier Noir est obligé d'emprunter un chemin différent dans le tournoi pour le Cœur d'Apokolips – un chemin qui a transformé Gotham en une arène mortelle où Batman doit affronter les Batmen du futur ! Qui sont ces Batmen ? Restez à l'écoute pour le découvrir ! Préparez-vous pour le plus grand combat de la vie de Batman dans cette mini-série crossover extravagante !