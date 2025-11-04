Absolute Batman Annual 2025 se revend jusqu'à cinq fois son prix d'achat sur ebay

Absolute Batman Annual 2025 était très attendu par les fans et pour cause, l'un des scénaristes est Darren Warren Johnson. En quoi est-ce important ? Eh bien il s'agit d'un scénariste qui possède une bonne petite réputation mais qui, en plus, se fait relativement rare du côté de Marvel et DC (ndlr : on le connait plus pour son taff sur Transformers). Donc, voir cet auteur chez DC et, qui plus est, sur Batman, c'est un petit évènement.

Pour autant, ce n'est pas vraiment son nom qui fait que le prix se revend jusqu'à 30$ (contre 5.99$ à l'achat) mais bien son contenu. Car si le titre a dominé les ventes, il a également fait beaucoup parler de lui. Et il semble que ce soit l'histoire de Darren Warren Johnson qui semble être l'élément déclencheur, puisqu'on voit l'Absolute Batman s'en prendre à une bande de voyous d'extrême droite et à la police cherchant à causer des dégâts dans un campement pour immigrants à la frontière de Gotham City. La scène ci-dessous a d'ailleurs suscité la controverse au sein de plusieurs milieux :

Des mandales et des bras brisés qui auront été suffisants pour faire gonfler les prix. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le numéro si controversé ci-dessous :