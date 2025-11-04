Une image de Jared Leto en Joker pour le Justice League de Zack Snyder

Jared Leto en Joker, c'est une histoire compliquée. S'il y a bien eu une sorte d'emballement général lorsque son nom a été annoncé, l'enthousiasme est vite retombé lors de la diffusion des premières images avant de carrément mourir après l'avoir vu en action dans Suicide Squad en 2016.

Malgré cela, le personnage a été réutilisé par Zack Snyder pour sa version de Justice League. On revoit donc Jared Leto en tant que Prince du crime le temps de la scène post-apocalyptique.

Pourquoi reparlons-nous de tout ceci ? Tout simplement parce que Snyder a partagé une image inédite de l'acteur en Joker. La voici :

Qu'aviez-vous pensé de son interprétation ?