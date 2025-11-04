  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Une image de Jared Leto en Joker pour le Justice League de Zack Snyder

Une image de Jared Leto en Joker pour le Justice League de Zack Snyder

04 Novembre 2025 par Jeff 1 cbm
Une image de Jared Leto en Joker pour le Justice League de Zack Snyder

Jared Leto en Joker, c'est une histoire compliquée. S'il y a bien eu une sorte d'emballement général lorsque son nom a été annoncé, l'enthousiasme est vite retombé lors de la diffusion des premières images avant de carrément mourir après l'avoir vu en action dans Suicide Squad en 2016.

Malgré cela, le personnage a été réutilisé par Zack Snyder pour sa version de Justice League. On revoit donc Jared Leto en tant que Prince du crime le temps de la scène post-apocalyptique. 

Pourquoi reparlons-nous de tout ceci ? Tout simplement parce que Snyder a partagé une image inédite de l'acteur en Joker. La voici :

Qu'aviez-vous pensé de son interprétation ?

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
La preview du Year One de la JSA se dévoile

La preview du Year One de la JSA se dévoile

04 Novembre 2025

Les premiers jours de la JSA sont explorés

[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

04 Novembre 2025

Batman doit affronter les Batmen du futur ! 

Absolute Batman Annual 2025 se revend jusqu'à cinq fois son prix d'achat sur ebay

Absolute Batman Annual 2025 se revend jusqu'à cinq fois son prix d'achat sur ebay

04 Novembre 2025

Un numéro qui va entrer dans la légende ?

Écrire un avis

Avis (1)

  • LightBen
    LightBen

    il y a 7 heures

    Je trouve que comme d'habitude depuis qu'on a internet, les gens crachent et après pleurent. J'ai trouvé son concept de Joker super, nouveau. J'avais adoré le premier suicide squad. J'adore le Snyderverse. 

Fiche Technique

Zack Snyder's Justice League

Sortie : 18 Mars 2021
Réalisé par
  • Zack Snyder
Trailers
Trailer
Synopsis

  • À la suite de la mort de Superman dans Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman et Wonder Woman recruitent Flash, Aquaman, et Cyborg pour former la Justice League et protéger le monde de Steppenwolf et son armée de paradémons, qui recherchent les trois Boîtes Mère. 


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire