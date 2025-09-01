Fantastic Four: First Steps passe la barre des 500 millions de dollars

  1. Accueil
1er Septembre 2025 par Jeff 0 CBM
Il aura mis plus de temps que prévu mais le petit dernier de l'écurie de Marvel / DisneyFantastic Four: First Steps, a finalement passé le cap des 500 millions de dollars au box-office mondial. Plus précisément, le film en est à 506.3 millions de dollars (dont 265.8 millions de dollars sur le sol américain). 

Ce cap est également le dernier cap que le film devrait passer. Malgré cela, avec 200 millions de dollars de budget, on estime que le film devrait se retrouver du côté des films "rentables".

 

Fiche Technique

Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Sortie : 23 Juillet 2025
Pas de note
Réalisé par
  • Matt Shakman
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Dans les années 1960, dans un New York alternatif aux allures rétrofuturiste, l'équipe de super-héros des Quatre Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de Mondes.


Voir la Fiche

