Fantastic Four: First Steps passe la barre des 500 millions de dollars

Il aura mis plus de temps que prévu mais le petit dernier de l'écurie de Marvel / Disney, Fantastic Four: First Steps, a finalement passé le cap des 500 millions de dollars au box-office mondial. Plus précisément, le film en est à 506.3 millions de dollars (dont 265.8 millions de dollars sur le sol américain).

Ce cap est également le dernier cap que le film devrait passer. Malgré cela, avec 200 millions de dollars de budget, on estime que le film devrait se retrouver du côté des films "rentables".